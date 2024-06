Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz są obecnie na językach wielu. Fani byli bardzo zaniepokojeni tym, że mężczyzna powiedział o rozstaniu z żoną, jednak, jak sam przyznał, wypowiedź była jedynie żartem. Jednak internauci wciąż doszukują się znaków, które mogłyby wskazywać na to, że między Nataszą Urbańską a młodym Włochem, który wystąpił w jej najnowszym teledysku, jest coś więcej. Jaka jest prawda?

Tydzień temu Janusz Józefowicz nieoczekiwanie potwierdził rozstanie z Nataszą Urbańską. Wówczas fani oniemieli, ponieważ para dotychczas uchodziła za naprawdę dobrane małżeństwo. Natasza Urbańska nie potwierdziła jednak powyższych doniesień, a nawet je zdementowała. Janusz Józefowicz również wyznał, że był to jedynie element teatralnej gry. Jednak fani wciąż nie dają za wygraną i doszukują się sygnałów, które mogłyby wskazywać na rozstanie małżeństwa. Nie pomaga również fakt, że od kilkunastu dni w sieci krążą zdjęcia i nagrania piosenkarki z przystojnym, 28-lenim Włochem, co jedynie podkręca plotki o romansie. Teraz wszystko wyszło na jaw!

Dla Nataszy Urbańskiej ten rok zaczął się bardzo intensywnie. Najpierw debiutowała w roli jurorki "The Voice Kids", a następnie udała się do Turcji, aby nagrać teledysk do swojego nowego singla. Długo nie trzeba było czekać, ponieważ 13.06, z samego rana w serwisie YouTube ukazał się nowy utwór Nataszy Urbańskiej zatytułowany "Shed a Light". Okazuje się, że 28-letni Gaetano Arena gra "partnera" Nataszy i dlatego tak wiele wspólnych kadrów tej dwójki krąży po sieci:

SHED a LIGHT to letnia propozycja od Nataszy (Urbańskiej - przyp. red.). Stworzyła go we współpracy z Jankiem Bieleckim (Hotel Torino) i Twan'em Ray'em.Utwór rozpoczyna się z perspektywy wygasającej już relacji i potrzeby jej ratowania. Jest jedynie pewnego rodzaju wspomnieniem pierwszych chwil, kiedy to dwoje ludzi wytwarza między sobą to magiczne światło i chce je rozpalić na nowo i wrócić do tych chwil...W teledysku do tego utworu zobaczymy włoską gwiazdę TikTok'a, modela i aktora Gaetano Arena

- czytamy w informacji prasowej.