Za nami trzeci odcinek "Tańca z Gwiazdami", w którym z programem pożegnał się aktor Michał Meyer. Jednak jak wiadomo, nigdy nie można przewidzieć, która z par tym razem opuści program. W rozmowie z naszym reporterem Natalia Nykiel wyznała, że czuje, że musi przygotować mowę pożegnalną. Czy wokalistka już wie, że pożegna się z programem po czwartym odcinku?

Program "Taniec z Gwiazdami" od zawsze gwarantuje widzom oraz uczestnikom wiele emocji. Z każdym kolejnym odcinkiem w rywalizacji o Kryształową Kulę pozostaje coraz mniej par i wiadomym jest, że 15. edycji "Tańca z Gwiazdami" nie wygrają Olga Bończyk ani Michał Meyer, którzy pożegnali się z show. W grze pozostało 10 par, jednak teraz okazuje się, że Natalia Nykiel ma przypuszczenia, że to ona może odpaść w czwartej odsłonie show. Wokalistka od początku czuje, że powinna przygotować mowę pożegnalną, którą stosują gwiazdy odpadając z programu.

Co ciekawe, wywiad z naszym reporterem przerwała Hania Żudziewicz, która zapytała Jacka: