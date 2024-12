O Agnieszce Kaczorowskiej ostatnimi czasy jest bardzo głośno. Wszystko za sprawą rozstania z mężem Maciejem Pelą. Pomimo rozstania Agnieszka pokazuje, że to wydarzenie nie pozwoliło jej zwolnić tempa i nadal prężnie rozwija się zawodowo.

Agnieszka Kaczorowska wraca do "Tańca z Gwiazdami"?

Przez ostatnie dni w sieci pojawiają się przecieki, kto rzekomo ma wziąć udział w kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami". Wiadome jest również, że w kolejnej edycji tanecznego show nie zobaczymy już tancerza Michała Danilczuka. Na pewno, zamiast Michała produkcja będzie musiała zaangażować innego tancerza. A co z tancerkami? Naszły nas słuchy, że w kolejnej edycji show możliwy jest udział Agnieszki Kaczorowskiej, co na to zainteresowana? Nasz reporter zapytał aktorkę, jakie są jej największe plany na przyszły rok i co pierwsze przychodzi jej na myśl. Agnieszka lekko się uśmiechnęła, na co reporter Party dodał, że słyszał plotki związane z "Tańcem z Gwiazdami". Agnieszka przez chwilę zaniemówiła, a następnie odpowiedziała:

