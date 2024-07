Oczy mediów od kilku dobrych tygodni są zwrócone w stronę Sebastiana Fabijańskiego. Najpierw do sieci wypłynęły doniesienia o jego romansie z Rafalalą, później artysta wyznał, że padł ofiarą szantażu. By tego było mało, w kuluarach zaczęło huczeć o jego rozstaniu z Maffashion, które blogerka ostatecznie potwierdziła w miniony wtorek, 5 lipca. Teraz artysta postanowił udzielić obszernego wywiadu. Nie zabrakło szokujących wyznań i łez.

Reklama

Sebastian Fabijański w mocnych słowach o rozstaniu z Maffashion i Rafalali

Maffashion i Sebastian Fabijański uchodzili za jedną z najlepiej dopasowanych par w polskim show-biznesie. W 2020 roku para doczekała się ukochanego synka - Bastiana, a swoim szczęściem od czasu do czasu dzieliła się w mediach społecznościowych. Niestety, jak już wiemy Maffashion i Sebastian Fabijański rozstali się. Jak informował Pudelek, para od wielu miesięcy zmagała się z problemami, które dodatkowo pogłębiła afera z Rafalalą, a zakochanym pomimo terapii nie udało się uratować tej relacji. Po tym, jak Maffashion odniosła się do rozstania z Sebastianem Fabijańskim zdradzając szczegóły, również Sebastian Fabijański zabrał głos po rozstaniu prosząc fanów, by nie wysnuwali pochopnych wniosków na temat jego byłego związków oraz nie doszukiwali się winnych rozpadu tej relacji.

Teraz artysta postanowił przerwać milczenie i udzielił pierwszego wywiadu po zakończeniu związku z Maffashion. Zapytany przez dziennikarza Pudelka o to, czego się najbardziej bał ("tego, że wycieknie twoja sekstaśma?"), odpowiedział:

– Spotkałem się z Rafalalą i widziałem materiały.

East News/Wojciech Strozyk/REPORTER

Przypominamy, że kilka miesięcy temu w mediach głośno było o spotkaniu Sebastiana Fabijańskiego z Rafalalą. Celebrytka opublikowała w sieci nagranie, w którym wyznała internautom, że spędza czas "ze znanym aktorem". Wtedy artysta tłumaczył zaistniałą sytuację promocją filmu. Niedawno w mediach społecznościowych pojawiło się mocne wyznanie aktora i chociaż nie napisał wprost, dlaczego spotkał się z celebrytką, Sebastian Fabijański przyznał, że padł ofiarą szantażu i zastraszania.

TRICOLORS/East News

Zobacz także: Tak mieszkali Maffashion i Sebastian Fabijański. Ta 200-metrowa willa robi wrażenie!

Zobacz także

Podczas najnowszego Sebastian Fabijański został również zapytany o zdrady, na co odpowiedział krótko:

- Bardzo to jest dla mnie trudne i haniebne wręcz, że nie byłem fair - przyznał Sebastian Fabijański.

Na zakończenie Fabijański zacytował słowa Zbigniewa Herberta:

- Bądź odważny, gdy rozum zawodzi, bądź odważny, w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy. A Gniew twój bezsilny niech będzie jak morze, ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych.

W trakcie rozmowy nie zabrakło także łez.

Zobacz także: Maffashion po rozstaniu z Sebastianem Fabijańskim zaatakowana przez internautę

Pierwszy wywiad z Sebastianem Fabijańskim po rozstaniu z Maffashion w całości został już opublikowany. Tymczasem aktor w swoich mediach społecznościowych w mocnych słowach zapowiada rozmowę.

- Chciałem tylko powiedzieć, że był to chyba najtrudniejszy wywiad w moim życiu. Natomiast coś, co chciałbym, żeby z niego płynęło i po nim zostało, to obraz po prostu człowieka. Człowieka, który popełnia błędy, który ma bardzo dużą wrażliwość i często niestety z tego powodu nie potrafi poradzić sobie z wieloma rzeczami. Stale szuka swojego miejsca na tym świecie. Wielu mnie może zapytać, dlaczego udzieliłem tego wywiadu. Odpowiadam: dla wolności. Chciałem się uwolnić od tego, co we mnie siedzi, i co niekoniecznie jest powodem do dumy.

Instagram @sebastian.fabijanski.official

Artysta przyznaje, że w sieci ostatnio często musi się mierzyć z uwagami nie tylko na swój temat, ale też okrutnymi komentarzami sugerującymi, że własny syn będzie się kiedyś za niego wstydzić.

- Ludzie piszą czasem, że twój syn będzie się Ciebie wstydził i tak dalej. Nie będzie się wstydził, bo nigdy nie zamierzam w oczach własnego syna być człowiekiem, który nie popełnia błędów, człowiekiem, który nigdy w życiu się nie zgubił. O to chodzi w tym życiu, żeby się gubić, odnajdywać, upadać, wstawać, i nawet jeżeli ojciec popełnia błędy, to się do tego przyzna, a to jest najważniejsze. Błędy będę dalej popełniał, ale chcę się do nich przyznawać - wyznaje na InstaStories aktor.

Myślicie, że Maffashion odniesie się do wywiadu swojego byłego ukochanego?

Instagram @sebastian.fabijanski.official

Zobacz także: