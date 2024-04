Sebastian Fabijański był związany z Maffashion, z którą ma syna - Bastka. Para ma za sobą burzliwe rozstanie i do tej pory stronili od pytań na temat ich historii. Teraz jednak wszystko się zmieniło, ponieważ Fabijański na kanapie u Kuby Wojewódzkiego postanowił odpowiedzieć na kontrowersyjne pytanie o matkę swojego dziecka. Było ostro!

Sebastian Fabijański i Maffashion w 2020 roku doczekali się synka, ale już niecałe dwa lata później ogłosili rozstanie. Obecnie Bastek spędza większość czasu z Julią, ale Sebastian wciąż jest obecny w życiu syna. Teraz ku zaskoczeniu wszystkich aktor postanowił udzielić wywiadu w programie Kuby Wojewódzkiego, w którym odpowiedział na pytania o Maffashion. Jednak jedno z nich bardzo zdenerwowało Fabijańskiego. Zobaczcie sami!

Kuba Wojewódzki postanowił zaprosić na swoją kanapę Sebastiana Fabijańskiego i jak można było się spodziewać, większość jego pytań była o byłą już partnerkę aktora - Julię Kuczyńską. Nie jest tajemnicą, że Julia obecnie występuje w programie rozrywkowym "Taniec z Gwiazdami", więc Wojewódzki zapytał Sebastiana, czy kibicuje matce swojego dziecka:

Na tym jednak się nie skończyło. Po serii pytań o życie prywatne Fabijańskiego przyszedł czas na to najbardziej odważne ze strony Kuby Wojewódzkiego: "Czy żałujesz, że Julia jest matką twojego syna?". Wtedy aktor nie wytrzymał!

Co to za obrzydliwe pytanie?! No nie, no chłopie. Błagam. Ja jestem wdzięczny totalnie. Mój syn to jest największy skarb mojego życia. Gdyby nie on, to mnie by tu nie było. A to jest jego matka! Co za pytanie?! Co za pytanie?!

- oburzył się Fabijański.