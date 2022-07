Sebastian Fabijański edytował wpis o Maffashion w swoim oświadczeniu!

Sebastian Fabijański zmienił słowa, które skierował do Maffashion po wywiadzie o aferze z Ralalalą. Co się stało?

Sebastian Fabijański udzielił wywiadu, który obił się szerokim echem w mediach i sieci. Aktor zdecydował się na szczere wyznanie dotyczące słynnego już spotkania z Rafalalą, rozstania z Maffashion, a także przyznał się do zdrady! W sieci pojawiło się też obszerne oświadczenie aktora, w którym nie zabrakło podziękowań dla byłej partnerki. Teraz jednak jego wpis uległ zmianie, właśnie w kontekście Maffashion! O co chodzi?

Sebastian Fabijański zmienił swoje oświadczenie. Chodzi o Maffashion!

Od kilku tygodni głośno było wokół związku Maffashion i Sebastiana Fabijańskiego - wszystko zaczęło się od tajemniczego spotkania aktora z Rafalalą. Dziś już wiadomo, że relacja tej dwójki to już przeszłość, a Sebastian Fabijański zdecydował się na szczerą rozmowę z dziennikarzem portalu Pudelek.pl, w której wyznał między innymi, że zdradził matkę swojego dziecka. Publikacja głośnego wywiadu to nie wszystko - Sebastian Fabijański zamieścił również oświadczenie, w którym podziękował Maffashion, ale także przeprosił ją za to, że "zawiódł na kilku polach". Pierwotnie fragment ten brzmiał:

Last but not least - Dziękuje Ci @maffashion_official za wszystko, a przede wszystkim za Bastusia. Dziękuje i przepraszam, że na kilku polach zawiodłem.

Sebastian Fabijański po kilku godzinach zdecydował się jednak na jego edycję.

Instagram @sebastian.fabijanski.official @maffashion_official

Zobacz także: Sebastian Fabijański był zaręczony z Maffashion, kochał Olgę Bołądź. Z kim jeszcze był w związku?

Co się zmieniło? Z oświadczenia Sebastiana Fabijańskiego zniknęło oznaczenie profilu Maffashion, co może oznaczać, że była partnerka go zablokowała! Ponadto aktor postanowił wytłumaczyć, że w rozmowie z dziennikarzem Pudelka nie zamierzał "zwalać" na nikogo winy. Przypomnijmy, że Sebastian Fabijański wówczas przyznał, że po narodzinach syna czuł się odrzucony przez swoją partnerkę.

- Last but not least - Dziękuje Julii za wszystko co dobre, a przede wszystkim za Bastusia. Dziękuję i raz jeszcze przepraszam za te pola, na których zawiodłem. Chciałbym też wyraźnie zaznaczyć, bo coś zostało chyba opacznie zrozumiane, albo ja się źle wyraziłem - NIE było moim celem zwalanie na kogokolwiek winy w tym wywiadzie - brzmi edytowany fragment.

WOJCIECH STROZYK/REPORTER

Zobacz także: Zapłakany Sebastian Fabijański o rozstaniu z Maffashion, Rafalali i zdradzie. "To dla mnie trudne"

Julia Kuczyńska nie zdecydowała się skomentować głośnego wywiadu swojego partnera. Maffashion zareagowała jednak na pytanie od fana, odpowiadając, czy jest szansa na to, aby ona i Sebastian Fabijański jeszcze wrócili do siebie. Odpowiedź była krótka i stanowcza - ze strony blogerki wszystko jest skończone i nie ma szansy na powrót. Spodziewaliście się, że tak to się wszystko potoczy?