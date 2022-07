Sebastian Fabijański tłumaczy się ze zdrady: "Moja zdrada nie odbyła się z Rafalalą"

Poruszające wyznanie Sebiastiana Fabijańskiego. Aktor w najnowszym wywiadzie po raz pierwszy tak szczerze opowiedział o trudnych chwilach z przeszłości i zdradził, że po śmierci ojca trafił do szpitala psychiatrycznego. Partner Maffashion przyznał, że jego tata był alkoholikiem, a on sam jest DDA - czyli Dorosłym Dzieckiem Alkoholika. Sprawdźcie, co o swojej przeszłości powiedział Sebastian Fabijański. Sebastian Fabijański spędził kilka miesięcy w szpitalu psychiatrycznym Sebastian Fabijański należy do grona gwiazd, które chronią swoje życie prywatne i nie opowiadają o swoich osobistych przeżyciach. Teraz jednak aktor uchylił rąbka tajemnicy i w najnowszym wywiadzie opowiedział o trudnych chwilach z przeszłości. Sebastian Fabijański w programie "Duży w maluchu" przyznał, że jego tata był alkoholikiem. Mój ojciec był alkoholikiem. Natomiast jedyne, co pozytywne to to, że był takim alkoholikiem, który pił w domu. (...) Ale u mnie problem alkoholowy w rodzinie jest dosyć powszechny. Ja na szczęście, jakoś tak się złożyło, że przestałem w ogóle pić. To się zdarzyło bardzo naturalnie. Być może jestem obciążony emocjonalnie i genetycznie też bardzo dużym napięciem lękowym, bo tego u mnie jest dużo, bo u mnie w domu było tego dużo (...) Jestem Dorosłym Dzieckiem Alkoholika. Ja jestem współuzależniony. Ja jestem uzależniony od tego rollercoastera emocjonalnego, który towarzyszył mojemu dzieciństwu, kiedy mój ojciec był pijany, bądź trzeźwy - wyznał szczerze Sebastian Fabijański. Aktor przyznał również, że po śmierci swojego ojca trafił do szpitala psychiatrycznego. Ja po śmierci ojca wylądowałem w szpitalu psychiatrycznym. Półtora roku po śmierci ojca, a w szpitalu byłem trzy miesiące. To była moja decyzja. (...) Ja już nie byłem w stanie...