Choć Sebastian Fabijański od lat uznawany jest za jedno z najgorętszych nazwisk w polskim show-biznesie, to pomimo ogromnej popularności, aktor należy do tych gwiazd, które starają się pilnie chronić swoją prywatność. Artysta nigdy nie afiszował się więc swoim życiem uczuciowym. I choć jego związek z Maffashion przez lata był na ustach wszystkich, a nawet doczekała się synka, niestety ich relacja zakończyła się kilka tygodni temu, o czym w minioną środę poinformowała modelka. A pamiętacie inne budzące emocje związki i jeszcze huczniejsze rozstania rapującego aktora?

Maffashion i Sebastian Fabijański przez lata uchodzili za uwielbianą przez internautów tzw. "power couple". Oboje atrakcyjni, pewni siebie, odnoszący zawodowe sukcesy, w 2020 roku doczekali się synka. Maffashion urodziła małego Bastiana we wrześniu ubiegłego roku, a uroczy chłopczyk szybko skradł serca fanów swoich sławnych rodziców. I gdy wydawać by się mogło, że narzeczeni niebawem staną na ślubnym kobiercu, Maffashion i Sebastian Fabijański rozstali się, o czym poinformował Pudelek podkreślając, że między partnerami nie układało się już od kilku dobrych miesięcy.

Na reakcję głównych zainteresowanych nie trzeba było długo czekać. Maffashion odniosła się do rozstania z Sebastianem Fabijańskim wyznając, że ich związek rozpadł się trzy tygodnie temu. Blogerka jednak nie zamierza wyciągać na światło dzienne powodów zakończenia relacji, prosząc fanów o zrozumienie.

Również Sebastian Fabijański zabrał głos po rozstaniu z Maffashion. Aktor wyraźnie podkreślił, że opinia publiczna nie ma jeszcze pełnego obrazu sytuacji, dlatego powinna powstrzymać się przed jakimikolwiek wyrokami wskazującymi na na winnych tego rozstania.

Choć zarówno Maffashion jak i Sebastian Fabijański podkreślają, że nie zamierzają głośno komentować rozpadu swojej relacji, fani artysty już porównują je do innych hucznych rozstań gwiazdora. A tych było już kilka.

Fabijański od kwietnia 2014 roku był związany z Agnieszką Więdłochą, z którą spotykał się przez dwa lata. Pomimo ogromnej rozpoznawalności, oboje starali się nie komentować swojej relacji. W 2016 roku aktorska para rozstała się, a artystka szybko znalazła pocieszenie w ramionach innego. Pół roku po rozstaniu, Agnieszka Więdłocha przyjęła zaręczyny Antoniego Pawlickiego, z którym rozstała się na krótko przed wejściem w relację Fabijańskim.

Także Sebastian Fabijański długo nie rozpaczał po tym rozstaniu. Zaledwie kilka miesięcy później rapujący aktor związał się z inną pięknością z pierwszych stron gazet - Olgą Bołądź. Para, którą na początku ukrywała swoją zażyłość, z czasem zaczęła pokazywać się wspólnie na czerwonym dywanie. W 2017 roku zakochani zaręczyli się.

Gdy wydawać się mogło, że ta dwójka niebawem powie sobie sakramentalne "tak", zaledwie rok po zaręczynach aktorzy rozstali się. Dopiero po latach, w maju 2022 roku, artysta zdradził powody tej decyzji. Okazuje się, że relacja Sebastiana Fabijańskiego z ojcem, przyczyniła się do rozstania z Olgą Bołądź

- To była bardzo długa podróż od śmierci mojego ojca, przez różne stany, zdziwienie, że tak mało płaczę... Potem rozpadł się związek z Olgą Bołądź i zostałem sam, nie miałem... wiesz, często negatywne emocje przerzucasz na związek. Natomiast nie, żebym był jakoś szczególnie konfrontacyjny w związku z Olgą Bołądź, ale to był pretekst i moja uwaga w dużej mierze była skupiona na tym. Jak tego już nie było, to wszystko to, co mogłem ulokować na zewnątrz, weszło wewnątrz - przyznał Sebastian Fabijański w w podcaście "Imponderiabilia", który prowadzi Karol Paciorek.