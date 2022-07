Maffasion wymownie skomentowała rozstanie z Sebastianem Fabijańskim 

Maffashion zaragowała na gorzkie wyznanie Rafalali? Blogerka podczas relacji na InstaStories opublikowała bardzo wymowne nagranie, które wydaje się być "komentarzem" do burzy, która rozgrywa się pomiędzy nią, Sebastianem Fabijańskim i Rafalalą. Wszystko wskazuje na to, że Maffashion ma już dość medialnego zamieszania! Maffashion zareagowała na zarzut Rafalali? Kilka dni temu Maffashion poinformowała o rozstaniu z Sebastianem Fabijańskim. Blogerka opublikowała wówczas relację w której przyznała, że jej związek z aktorem zakończył się kilka tygodni wcześniej. Para podjęła taką decyzję jakiś czas po tym, jak wybuchła afera z udziałem Sebastiana Fabijańskiego i Rafalali . Ostatnio, w wywiadzie dla portalu Pudelek, Sebastian Fabijański wspominał spotkanie z Rafalalą i zdradził, że był szantażowany i zastraszany. Rafalala skomentowała już zarzuty aktora i stwierdziła, że to ona była szantażowana. Kontrowersyjna celebrytka wbiła przy okazji szpilę Maffashion twierdząc, że to blogerka "od początku była nie w porządku". Maffashion do tej pory nie odniosła się do wywiadu Rafalali, ale dziś rano opublikowała wymowne nagranie w sieci. Blogerka podczas relacji na InstaStories wrzuciła fragment piosenki, którą w oryginale śpiewa Anna Maria Jopek. Zobacz także: Rafalala odpiera zarzuty Sebastiana Fabijańskiego i uderza w Maffashion. "Byłam u swojego prawnika" Maffashion tym nagraniem odpowiedziała na medialną burzę? - Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat, ja wysiadam. Na pierwszej stacji teraz tu. Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat- słyszymy fragment utworu. Blogerka z pewnością przechodzi bardzo trudne chwile, jednak najwyraźniej nie zamierza publicznie opowiadać o swoich uczuciach i komentować afery z udziałem Sebastiana Fabijańskiego i Rafalali....