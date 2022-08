Maffashion przerwała milczenie po rozstaniu z Sebastianem Fabijańskim: "Od teraz tylko..."

W mediach pojawiła się informacja, że Julia Kuczyńska i Sebastian Fabijański zaręczyli się. Jak donosi pudelek.pl Maffashion sama miała pochwalić się znajomym tą wiadomością: Maffashion pochwaliła się koleżankom, że zaręczyli się z Sebastianem - informuje źródło serwisu Pudelek.pl. Trudno w to uwierzyć, bo para spotyka się zaledwie od kilku tygodni. Wcześniej blogerka była w długim związku z Czarkiem Jóźwikiem z "Abstrachuje". O swoim rozstaniu poinformowali wspólnie za pomocą mediów społecznościowych , a niedługo potem Maffashion była widywana z Sebastianem Fabijańskim . Poprosiliśmy Julię Kuczyńską o komentarz w tej sprawie. Zobaczcie, co nam odpowiedziała! Maffashion na temat zaręczyn z Sebastianem Fabijańskim! Na najnowszych filmikach umieszczonych przez Maffashion na Instagramie faktycznie widać, że blogerka ma na palcu pierścionek. Zapytaliśmy Julię Kuczyńską, czy jest to dowód na oświadczyny aktora. Oto jej odpowiedź: Nie udzielam komentarzy. A jakbym chciała cokolwiek ogłaszać światu to przecież bym to zrobiła u siebie. Nie komentuje i pozdrawiam - odpowiedziała Party.pl Julia Kuczyńska. Faktycznie blogerka o ważnych wydarzeniach zawsze informuje za pomocą mediów społecznościowych. Tak było w przypadku jej związku z Czarkiem. Tym razem jednak może być inaczej! Jak wiadomo Sebastian Fabijański chroni swoją prywatność i ostro ocenił Kasię Warnkę i Piotra Stamowskiego, którzy o ciąży poinformowali na pokazie mody! Wszystko wskazuje na to, że para podjęła decyzję, aby nie komentować publicznie swojej relacji. Ostatnio para razem pojawiła się na festiwalu filmowym w Łodzi. Blogerka niedawno zakończyła swój związek z Czarkiem.