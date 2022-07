Maffashion potwierdza rozstanie z Sebastianem Fabijańskim! Wydała emocjonalne oświadczenie 

Maffashion potwierdza rozstanie z Sebastianem Fabijańskim. Blogerka opublikowała na swoim InstaStories przejmujące oświadczenie, w którym opowiada, co dzieje się w jej życiu, a przy okazji dementuje kilka informacji, które pojawiły się w mediach:

Rozstaliśmy się z Sebastianem trzy tygodnie temu - powiedziała Julia Kuczyńska

Zobaczcie, co zdradziła.

Sebastian Fabijański i Maffashion rozstali się!

Ostatnie tygodnie były dla Maffashion i Sebastiana Fabijańskiego bardzo trudne - para mierzyła się z kryzysem wizerunkowym aktora. A wszystko przez spotkanie i późniejszą aferę z Rafalalą i Fabijańskim w rolach głównych. Celebrytka nagrała spotkanie z partnerem Maffashion, które później pojawiło się w sieci. Aktor próbował wytłumaczyć całe zajście rzekomą promocją filmu "Inni ludzie", jednak reżyserka filmu szybko zdementowała te informacje. Niedługo później Sebastian Fabijański wydał oświadczenie, w którym przyznał, że jest szantażowany i nigdy nie było żadnej akcji promocyjnej.

Portal Pudelek.pl jakiś czas temu poinformował, że Maffashion i Sebastian Fabijański rozstali się! Teraz Julia Kuczyńska zdecydowała się nagrać relację z oświadczeniem, w którym potwierdziła przypuszczenia fanów oraz serwisu.

- To jest ten moment, w którym nagram to story, które pewnie ciekawi wiele osób. Czekałam na moment, gdy będę bardziej gotowa, psychicznie stabilna, bo nie jest łatwo. I nie wiem, czy gotowa jestem, ale skoro już się pojawili jacyś rzekomi informatorzy. Mam swoje podejrzenia. Którzy tak wszystko wiedzą, a to, co jest pisane nie jest zgodne z prawdą z umiejscowieniem w czasie. Jest dużo tam przekłamań. Rozstałam się z Sebastianem trzy tygodnie temu. Około. Potwierdzam. - zaczęła Maffashion.

Instagram @maffashion_official

Maffashion przyznała, że wraz z byłym partnerem planowali inaczej poinformować o rozstaniu - wydać wspólne oświadczenie. Podkreśliła również, że nie będzie komentować afer oraz "prać publicznie brudów".

W planie było powiedzenie tego w sumie wspólnie, nie wiem wydanie oświadczenia, ale tak jak mówiłam, komuś zależało na tym, aby uprzedzić w sumie jakikolwiek mój komunikat. Tym samym odbierając mi możliwość przedstawienia swojej wersji, aczkolwiek chcę od razu podkreślić. Nie mam zamiaru komentować, wywlekać, jakiś prać brudów jakiś robić różnych rzeczy. Nie, to nie jestem ja. Jeśli chodzi o związki, to zawsze byłam oszczędna, jeśli chodzi o ten związek, on też nie był medialny, mimo że my osobami medialnymi byliśmy, to nasz związek od samego początku taki nie był. - powiedziała.

Zdementowała również plotki o "dystansowaniu się z dzieckiem".

Mogę akurat dodać, bo to akurat mnie boli, à propos nie dystansowałam się od nikogo z dzieckiem. Wręcz to był moment, w którym potrzebowałam, żeby ktoś był. Pozdrawiam was serdecznie. To będzie chyba moja jedyna w sumie wypowiedź. Ale media, serio jeśli chcecie coś napisać, to zweryfikujcie to też ze mną. Bo inaczej bardzo są krzywdzące te wasze wpisy. I dalekie od prawdy. Będzie tylko lepiej. - dodała na koniec.

Na koniec blogerka podziękowała fanom za okazane wsparcie.

I na zakończenie. Widzę wszystkie Wasze wiadomości. Nie jestem w stanie odpisać każdemu. Ale chcę, abyście wiedzieli... Ogromnie doceniam i dziękuję za słowa otuchy i ogromne wsparcie. Naprawdę doceniam. Serio. P.S Mam super rodzinę, przyjaciół, bliskich, którzy są ze mną

