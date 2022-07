Sebastian Fabijański broni Maffashion i jednocześnie przyznaje: "Miała romans"

Sebastian Fabijański udzielił głośnego już wywiadu w programie „Duży w Maluchu” (YouTube). Aktor przyznał, że myślał o samobójstwie i trafił do szpitala psychiatrycznego. "Po śmierci ojca wylądowałem w szpitalu psychiatrycznym. To była moja decyzja. Ja już nie byłem w stanie wyjść z domu.(…) Bałem się swojego cienia” – to wyznanie Sebastiana Fabijańskiego (33) poruszyło nie tylko jego fanów. Opowiedział też o trudnym dzieciństwie. "Mój ojciec był alkoholikiem. Jedyne, co pozytywne w tym, że był alkoholikiem, to to, że pił w domu. Nie wychodził w cug. Problem alkoholowy w mojej rodzinie jest dosyć powszechny. Ja na szczęście przestałem w ogóle pić", powiedział Fabijański. Do tej pory niewiele wiedzieliśmy o jego życiu, aktor nie opowiada ani o związku z blogerką modową Julią Kuczyńską ( Maffashion ), ani o ośmiomiesięcznym synku Bastianie. Wydawało się, że jest szczęśliwy. Dlaczego zdecydował się mówić o trudnych doświadczeniach właśnie teraz? "Chciał rozliczyć się z przeszłością. Wierzy, że jego słowa mogą przydać się innym osobom z rodzin z kłopotami alkoholowymi" – mówi „Party” Julia Kuczyńska, partnerka Sebastiana. Zobacz także: Maffashion pokazała brzuch tydzień po porodzie! "Wiem, że takie rzeczy ludzi interesują" Trudna przeszłość Sebastiana Fabijańskiego Jego rodzina była zamożna. Pieniądze nie dały mu jednak szczęścia. Przeciwnie, twierdzi, że z ich powodu czuł się „stygmatyzowany” przez rówieśników i gdyby nie mama, pewnie poszedłby w stronę awantur i chuligaństwa. "Moja mama jest z tych walczących kobiet. To sprawiło, że ja jakoś zawalczyłem o swoje życie. To ona wypychała mnie na castingi, ja...