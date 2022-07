Sebastian Fabijański wraca do "afery z Rafalalą": "Byłem i jestem szantażowany i zastraszany"

Od kilku dni w mediach głośno jest o spotkaniu Sebastiana Fabijańskiego i Rafalali. Po serii tajemniczych nagrań na Instagramie kontrowersyjnej celebrytki, w których oznajmiła, że spędza czas ze "znanym aktorem", który ma "znaną partnerkę", internauci szybko wydali na niego osąd. Sebastian Fabijański tłumaczył, że było to spotkanie w ramach promocji filmu "Inni ludzie", w którym gra główną rolę. Reżyserka filmu jednak odcięła się od tej wersji, a sam Sebastian Fabijański przeprosił ekipę i wydał oficjalne sprostowanie. Całe to zamieszanie dotknęło również Maffashion, partnerkę aktora. Fani pocieszają popularną influencerkę a ona po raz pierwszy zareagowała na ich słowa! Co napisała? Sebastian Fabijański tłumaczy się ze spotkania z Rafalalą Sebastian Fabijański musi nieźle się tłumaczyć po tym, jak do sieci wypłynęły nagrania z jego spotkania z Rafalalą. Jak tłumaczy miały one charakter czysto promocyjny. Chodziło o film "Inni ludzie". Reżyserka filmu jednak odcięła się od tego pomysłu. Nie jestem w stanie kontrolować tego, co Sebastian robi prywatnie. Nie jest to w żaden sposób związane z promocją filmu - napisała Aleksandra Terpińska na Facebooku. Fani od razu postanowili skonfrontować aktora z tym stanowiskiem: - Sebastian, a cała ekipa filmu zgodziła się, by Rafalala ich promowała? - No niestety tego nie skonsultowałem. A powinienem, bo pomysł… kontrowersyjny jak widać - odpisał jednemu z internautów. Fanom zdecydowanie nie przypadła do gustu taka forma promocji i skrytykowali jego tłumaczenia. Sebastian Fabijański przyznał, że nie sądził, że ten pomysł wywoła aż takie kontrowersje. W oficjalnym oświadczeniu podkreślił, że "współpraca" z Rafalalą była jego pomysłem a...