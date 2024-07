Radar Magazine napisał o Edycie Górniak! Jeden z najpopularniejszych amerykańskich portali napisał o naszej polskiej gwieździe i jej współpracy z Davidem Fosterem! Niedawno diwa ogłosiła, że rozpoczęła współpracę z byłym przyjacielem i producentem wielkiej, światowej wokalistki - Whitney Houston. Kilka dni temu internet obiegły również zdjęcia z ich wspólnej kolacji, na której świetnie się bawili. Nie brakowało na niej wina, uśmiechów i spaceru pod rękę.

Reklama

Zagraniczne media piszą o Edycie Górniak i jej przyjaźni z Davidem Fosterem

Nic dziwnego, że Radar Magazine poświęcił temu jeden ze swoich artykułów. Portal sugeruje, że pomiędzy Edytą Górniak, a Davidem Fosterem jest coś więcej niż tylko przyjaźń i relacje zawodowe. W artykule możemy przeczytać, że muzyk rozwiódł się w grudniu po 4 latach małżeństwa z matką modelek Belli i Gigi Hadid, Yolandą Hadid. Myślicie, że pomiędzy wokalistką, a producentem może być coś poważniejszego?

We wtorek Górniak i Foster zagrali razem koncert, na którym diwa zaśpiewała "I have nothing" i powaliła wszystkich na kolana. Do tego utworu akompaniował jej sam David Foster. Radar Magazine również zwrócił uwagę na to wykonanie, co może być wielkim komplementem dla Edyty Górniak.

Zobacz także

Zobacz: Edyta Górniak odzyskała zgubione w pociągu prezenty? "Pomógł mi komendant policji"​

Radar Magazine napisał o relacjach Edyty Górniak z Davidem Fosterem!

Co na to Edyta Górniak?