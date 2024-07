Edyta Górniak odzyskała zgubione prezenty? Kilka tygodni temu gwiazda przyznała, że zostawiła w pociągu bardzo cenne dla niej prezenty od przyjaciółki . Edyta Górniak apelowała za pośrednictwem Instagrama i Facebooka do osoby, która je znalazła, aby się z nią skontaktowała i oddała kapelusze i okulary. W zamian za pomoc artystka wyznaczyła nagrodę- gwiazda zaproponowała wspólną kolację oraz dwa bilety VIP na jej koncert. Jak zakończyła się ta historia? Edyta Górniak zdradziła to w rozmowie z Party.pl!

Częściowo się odnalazły. Muszę powiedzieć i bardzo serdecznie pozdrowić - mam nadzieję, że państwo tego nie wytną - otóż pewien komendant policji pomógł mi odnaleźć część tych rzeczy. Miała nadzieję, że ktoś po prostu się tym zaopiekował, nie wiedział co z tym zrobić, jak przeczyta tą informację na Facebooku, że zapraszam go na kolację jeśli się zaopiekował tymi rzeczami, że te rzeczy się szybko odnajdą. Niestety, widocznie były bardzo ładne dla kogoś i się na razie nie odnalazły, albo też ta informacja nie dotarła do kogoś- przyznała gwiazda.