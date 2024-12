Tomasz Barański przeszedł długą i trudną drogę, by znaleźć się na szczycie, ale dziś jest znanym tancerzem i choreografem. Jego kariera ruszyła dzięki programowi "You Can Dance - Po prostu tańcz", choć znaczna większość widzów kojarzy go dzięki "Tańcowi z gwiazdami". Na swoim koncie ma wiele medialnych związków, w tym te najgłośniejsze z Edytą Herbuś i Klaudią Halejcio. Dziś jest wielką gwiazdą z wieloma tanecznymi sukcesami na swoim koncie, ale w dzieciństwie przeżył ogromną tragedię, która miała wpływ na jego całe życie. Co jeszcze wiadomo o Tomaszu Barańskim?

Kim jest Tomasz Barański? Media huczały o jego romansie z Halejcio i nie tylko

Tomasz Barański to polski tancerz i choreograf, o którym zrobiło się głośno, gdy został półfinalistą piątej edycji programu "You Can Dance — Po prostu tańcz" w 2010 roku. Zaledwie rok później odbył trzymiesięczne stypendium w Broadway Dance Center w Nowym Yorku, a trzy lata później stworzył grupę taneczną "Next", która zadebiutowała występem w trakcie Sopot Hit Festiwal w 2014 roku. Jednak największa rozpoznawalność pojawiła się, gdy wystąpił w "Tańcu z gwiazdami" i tańczył z takimi celebrytkami jak: Klaudia Halejcio, Tatiana Okupnik, Kasia Stankiewicz, Mariola Bojarska-Ferenc, Katarzyna Dziurska, Justyna Żyła, Aleksandra Kot czy Ewelina Lisowska, z którą wygrał w finale czwartej edycji show. Niewiele osób jednak wie, że jego życie nie zawsze było usłane różami. Gdy miał zaledwie, 12 lat zmarli jego rodzice i od tego czasu wychowywały go starsze siostry.

Nie zawsze był ktoś, kto mógł pokazać mi tę drogę. To było naprawdę trudne. Moje siostry były młodymi dziewczynami, miały 19-20 lat, to też było dla nich bardzo obciążające. Musiałem wziąć swoje życie na barki i jakoś sobie radzić. Popełniałem bardzo dużo błędów. To nie był łatwy czas na pewno. W niektórych rzeczach, także w relacjach z kobietami, wciąż czuję pewne braki i muszę się tego uczyć, a pewne rzeczy muszę przerobić. Wiesz, zostać samemu w wieku 12 lat było słabo, ale wtedy wiedziałem, że tak jest i tak musi być – wyznał tancerz w rozmowie z Plejadą.

Przez 12 lat Tomasz Barański był w związku z Edytą Herbuś, którą poznał, gdy oboje mieli zaledwie 10 lat. Parę połączyła najpierw przyjaźń i pasja do tańca, która później przerodziła się w miłość. W 2004 roku para podjęła decyzję o rozłące, tancerka postanowiła wyjechać do Warszawy, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Herbuś wzięła udział w "Idolu", a następnie sprawdziła się jako aktorka w "Na Wspólnej". Niedługo po tym, pojawiło się przed nią kolejne telewizyjne wyzwanie w "Tańcu z gwiazdami", które otworzyło jej drzwi do wielkiej kariery. W tym czasie tancerz przebywał w Holandii i kiedy Edyta występowała w tanecznym show, on postanowił wrócić i przejął część jej obowiązków tanecznych.

Kiedy Edyta dostała pracę trenerki w ''Tańcu z gwiazdami'', sam prowadziłem zajęcia, przejąłem sporo jej obowiązków. W naszym związku to ona jest gwiazdą - stwierdził Barański na łamach ''Echa Dnia'' kilkanaście lat temu.

Choć ich związek przetrwał rozłąkę, to jednak nie był idealny. W ich relacji były kłótnie i nieporozumienia, ale dopiero po latach Tomasz Barański wyznał, że zmagał się w tamtym czasie również z nałogiem. Ich związek nie przetrwał, ale oboje nie kryją tego, że wciąż darzą się sympatią i są przyjaciółmi.

Od 2010 roku tancerz pojawiał się na parkiecie "Tańca z gwiazdami", gdzie tańczył m.in. z Eweliną Lisowską, Tatianą Okupnik czy Klaudią Halejcio. To właśnie z tą ostatnią partnerką połączyło go coś więcej niż tylko taniec. Tomasz Barański poznał aktorkę w 2014 roku, kiedy to została jego partnerką w 12. edycji tanecznego show. Ostatecznie para zajęła 5. miejsce, a plotki o ich romansie wzbudzały jeszcze większe emocje niż ich taniec. Wiele wspólnych godzin spędzonych na próbach sprawiły, że pojawiło się między nimi uczucie, a 10-letnia różnica wieku nie miała dla nich żadnego znaczenia. Oboje byli jedną z najbardziej lubianych par, a gdy w jednym z odcinków pocałowali się na parkiecie, o ich relacji zrobiło się jeszcze głośniej.

Spędzaliśmy ze sobą długie godziny podczas prób, przeżywaliśmy skrajnie różne emocje. To nas do siebie zbliżyło. Parą oficjalnie zostaliśmy dopiero po finale - mówiła Klaudia Halejcio w rozmowie z dwutygodnikiem ''Gala''.

Aktorka i tancerz ogłosili swój związek dopiero po finale "Tańca z gwiazdami". Ich gorący medialny romans trwał zaledwie dwa lata, a gdy się rozstali, w mediach zaczęły krążyć plotki o zdradzie. Oboje jednak temu zaprzeczyli. W 2021 roku wyszło na jaw, że serce tancerza skradła młodsza o dwie dekady modelka Michalina Warulik. Para chętnie dzieliła się swoim szczęściem na Instagramie oraz kadrami z romantycznych podróży z Bari, Azji czy Malediwów. W ubiegłym roku oboje usunęli większość wspólnych zdjęć z mediów społecznościowych i przestali się obserwować nawzajem, co w świecie show-biznesu może oznaczać tylko jedno — rozstanie.

Tomasz Barański jest aktywny na swoim Instagramie, gdzie chętnie pokazuje, jak wygląda jego życie od kulis. Na swoim profilu zgromadził już ponad 2o tysięcy obserwujących, z którymi dzieli się urywkami ze swojego życia. Tancerz chwali się zdjęciami za kulis swojej pracy, ale również z podróż, które tak uwielbia. Nie można byłoby nie wspomnieć również o jego współpracy z takimi gwiazdami jak Doda, Sylwia Grzeszczak czy Mery Spolsky.

Ostatnio w mediach zrobiło się głośno o tym, że Tomasz Barański został odsunięty od zarządzania grupą taneczną NEXT w wyniku oskarżeń o niewłaściwe zachowanie wobec współpracowników. Byli pracownicy tancerza oskarżyli go m.in. o mobbing.

Przepraszam tych wszystkich, którzy mogli poczuć się urażeni, dotknięci moimi słowami czy zachowaniem. Pracuję nad sobą i mam wsparcie bardzo wielu osób, które pracują, bądź pracowały ze mną, co każe mi wierzyć, że z tej sytuację wyjdę lepszy. Dla siebie i innych. Mam tylko nadzieję, że poszczególne osoby i ich wypowiedzi na mój temat nie są traktowane narzędziowo w działaniach motywowanych nieuczciwą konkurencją i chęcią wyeliminowania mnie z rynku. Bo takie informacje także do mnie dotarły — przekazał Pudelkowi tancerz.

