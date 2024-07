8 z 8

Miejsce 1. - Edyta Górniak - "To nie ja" (1994)

Nie mogło być inaczej. Nasz ranking wygrywa Edyta Górniak z utworem "To nie ja". Polska zadebiutowała w konkursie Eurowizji właśnie w 1994 roku i do tej pory żadnemu z artystów nie udało się chociażby minimalnie zbliżyć się do sukcesu Edyty. Piosenka zajęła bowiem 2. miejsce, zdobywając aż 166 punktów. Legendą stała się historia, że artystka nie wygrała festiwalu, ponieważ podczas prób zaśpiewała utwór w języku angielskim, co jest niezgodne z regulaminem. Sukces Edyty i tak jest nie do podważenia, a "To nie ja" stało się jednym z największych polskich evergreenów.