Fani Luny na chwilę wtrzymali oddech: reprezentantka Polski podczas tegorocznej Eurowizji zmaga się z problemami zdrowotnymi i właśnie przekazała, że nie pojawi się na zaplanowanych występach. Choć miała już spakowane bagaże, decyzja jest nieodwracalna! Czy wielbiciele Eurowizji mają powody do niepokoju?

Do rozpoczęcia Eurowizji 2024 pozostał zaledwie miesiąc, a organizatorzy najbardziej prestiżowego konkursu piosenki rozpoczęli już promocję muzycznych zmagań serią koncertów, w których miała wziąć udział m.in. Luna. Niestety, w ostatniej chwili okazało się, że wokalistka nie dotrze na scenę. Wszystko za sprawą problemów zdrowotnych - Luna straciła głos! Czy ten fakt odciśnie piętno też na jej eurowizyjnych zmaganiach?

Luna postanowiła zwrócić się do swoich fanów bezpośrednio i wyjaśnić im, co stoi za jej decyzją o odwołaniu występów. Gołym okiem widać, że młoda gwiazda nie jest w najlepszej formie:

Jak widzicie, byłam już spakowana do Amsterdamu i Sztokholmu. Bardzo chciałam was zobaczyć, bo muzyka i spotkania z wami są niezwykle uzdrawiające, ale niestety muszę najpierw wyleczyć swój głos.

Luna nie ukrywa, że jest jej bardzo przykro w związku z brakiem pojawienia się przed międzynarodową publicznością jeszcze przed Eurowizją. Gwiazda poprosiła swoich fanów o wybaczenie i wsparcie mimo nagłej niedyspozycji:

O złym stanie zdrowia Luny informował też jej management. Sztab reprezentantki Polski na Eurowizji wyraził nadzieję, że wokalistka szybko powróci do pełni sił:

Luna walczy z infekcją gardła. Nie tylko ona. (…) Większość reprezentantów nawet nie pojawia się na wszystkich przedeurowizyjnych koncertach. Luna jest jedną z nielicznych, jak nie jedyną, która występuje na każdej z tych imprez. Teraz jest fokus na szybki powrót do zdrowia, pewnie najpierw wrócą treningi związane z choreografią, a później wokalne. Luna jest bardzo zmotywowana i nie chce nic odpuszczać, ale choroba nie wybiera. Co do awansu, to Luna i cały jej zespół robią wszystko, aby efekt był jak najlepszy

- przekazał ''Pudelkowi'' management Luny.