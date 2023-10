Eurowizja 2022 już za pasem! Dla Polski jest to więc kolejna szansa na wygraną o ile tym razem nasza piosenka zdobędzie serca Europejczyków. Niestety nie zawsze występy reprezentantów Polski kończyły się wielkim sukcesem i od czasów pamiętnego "To nie ja" w wykonaniu Edyty Górniak, która zajęła drugie miejsce w konkursie w 1994 roku, Polsce nie udało się powtórzyć tego wyniku. Dziś przypominamy występy, które nie zapewniły nam wejścia do półfinału konkursu, a nawet zajęły ostatnie miejsce... Pamiętacie te utwory?

Reklama

Zobacz także: Eurowizja 2022: Ukraińska artystka, Alina Pash, rezygnuje z udziału w konkursie. "Mam dość"