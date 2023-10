Eurowizja 2023 zakończyła się zaledwie dwa dni temu, a reprezentantka Polski, Blanka, tuż po powrocie do kraju opublikowała wpis podsumowujący swój występ, a nawet zapowiedziała kolejne nowości! Co napisała autorka hitu "Solo" na Instagramie?

To był piękny czas i nigdy tego nie zapomnę - czytamy.

Zobaczcie całość.

Blanka podsumowuje Eurowizję, a gwiazdy komentują

Konkurs Piosenki Eurowizji jak co roku budził wiele emocji wśród widzów z całego świata, którzy trzymali kciuki za reprezentantów swoich państw. Podobnie było z Blanką, która zwyciężyła w preselekcjach i poleciała do Liverpoolu, by tam podbić serca miłośników muzyki. Choć to nie Blanka zdobyła pierwsze miejsce na Eurowizji, a zdania co do jej występu były mocno podzielone, jedno jest pewne: w miniony weekend niemal cała Polska nuciła utwór "Solo"!

W niedzielę Blankę przywitały w Polsce tłumy fanów, a tuż po powrocie do Polski gwiazda opublikowała wpis, w którym podsumowała swoje zmagania w czasie najbardziej znanego konkursu piosenki. Co napisała?

- Wow, co za przygoda! Chcę podziękować Wam wszystkim za miłość i wsparcie, które otrzymałam. Byliście najlepszymi fanami, o jakich kiedykolwiek mogłabym prosić. To był piękny czas i nigdy go nie zapomnę. Ja i mój zespół pracowaliśmy bardzo ciężko, by reprezentować nasz kraj, Polskę, w najlepszy możliwy sposób i jestem bardzo wdzięczna za wszystkie głosy z całego świata. Zajęliśmy trzecie miejsce w półfinale i ósme miejsce w głosowaniu w finale. To więcej, niż się spodziewałam. Dziękuję Wam. Kocham Was - napisała Blanka na Instagramie.

Co ciekawe, swój wpis Blanka zakończyła informacją o... nowym singlu, który już niedługo ma ujrzeć światło dzienne.

- Nowy singiel nadchodzi już niedługo - dodała Blanka na Instagramie.

Wpis wokalistki spotkał się z falą entuzjazmu internautów. Fani komplementowali występ reprezentantki Polski na Eurowizji, a wśród nich znalazły się również gwiazdy!

- Właśnie skończyłam śpiewać SOLOOOOO! It’s KAJNDA KREJZA! ???????????????? - napisała Ewa Chodakowska.

- Brawo???? - dodała Natalia Siwiec.

- Od początku uważałem, że zrobisz coś zajebistego ????????????????❤️ i się nie myliłem! Zrobiłaś sobie trampolinę z tego co niektórzy chcieli by Cię rozwaliło! Z**cie ???? dumnym!❤️ - wyznał Qczaj.

Fani Blanki i jej utworu "Solo" zwracali też uwagę na fakt, jak bardzo gwiazda rozwinęła się od pierwszego występu na preselekcjach, doceniali jej ciężką pracę i zaangażowanie. Gratulacjom nie było końca!

- Jesteś najlepszym przykładem jak nigdy się nie poddawać i jak ciężką pracą można daleko zajść ????

- To była wspaniała przygoda i bardzo się rozwinęłaś od czasu preselekcji. Czekam na nowe single!

- Brawo dziewczyno ❤️❤️ jedziesz dalej ????????

- Nie mogę się doczekać nowej piosenki ????????❤️

Wygląda na to, że Blanka nie ma zamiaru osiąść na eurowizyjnych laurach i nadal planuje rozwijać się muzycznie. Czekacie na efekty? My trzymamy kciuki!

