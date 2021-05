Eurowizja 2021: Jak wyglądają polscy reprezentanci sprzed lat dziś? Isis Gee nie do poznania!

Maj to czas Eurowizji! Już dziś pierwszy półfinał, ale bez udziału Polski. Nasz reprezentant, Rafał Brzozowski, pojawi się na drugim półfinale w czwartek, 20 maja. Niestety, jego szansa na awans nie są zbyt duże - rankingi bukmacherów stawiają artystę na... ostatnim miejscu. Zanim jednak usłyszymy tegoroczne propozycje, czas na mały powrót do przeszłości. Zobaczcie, co słychać u tych mniej popularnych artystów, którzy reprezentowali nasz kraj na Eurowizji w poprzednich latach!

Polska na Eurowizji! Kto reprezentował nasz kraj?

Kiedy mówimy o Eurowizji i o udziale Polski w tym konkursie, pierwsza myśl to występ Edyty Górniak w 1994 roku i najwyższe dotąd miejsce naszego kraju w stawce - drugie. Edyta była o krok od zwycięstwa, a warto zaznaczyć, że Polska wówczas debiutowała na Eurowizji. Kolejne lata to niestety pasmo rozczarowań z mniejszymi lub ciut większymi sukcesami po drodze. Jednak nie można nie zgodzić się z tym, że Polskę reprezentowały nazwiska, które dziś należą do prawdziwej ekstraklasy polskiej muzyki rozrywkowej - to poza Edytą Górniak m.in. Anna Maria Jopek (11. miejsce w 1997 roku), Kasia Kowalska (15. miejsce w 1996 roku), Andrzej Piaseczny (20. miejsce w 2001 roku), Mietek Szcześniak (18. miejsce w 1999 roku), Donatan i Cleo (14. miejsce w 2014 roku), Justyna Steczkowska (18. miejsce w 1995 roku), Michał Szpak (8. miejsce w 2016 roku) czy Ich Troje (7. miejsce w 2003 roku oraz 11. miejsce w drugim półfinale w 2006 roku). Ale Polskę reprezentowali również Ci mniej znani artyści. Przypomnijmy sobie kto! Jak dziś wyglądają? Zobaczcie sami!

W 1998 roku Polskę reprezentował nieistniejący dziś zespół Sixteen z Renatą Dąbkowską w roli wokalistki. Zespół wykonał wówczas piosenkę „To takie proste”. Zajęli 17. miejsce. W Polsce hitem były również piosenki „Twoja Lawa” oraz „Obudź we mnie Wenus”. Dąbkowska odeszła z zespołu miesiąc po występie na Eurowizji, w 1999 roku wydała swój debiutancki, solowy album. W międzyczasie prowadziła programu w Polsacie. Dziś nadal koncertuje, ale na swoim koncie nie ma żadnych nowych hitów.

W 2007 roku na Eurowizję wysłaliśmy również nieistniejący już zespół The Jet Set z utworem „Time to Party”. Artystom nie udało awansować się do finału, zajęli pechowe, 11. miejsce w półfinale. Liderką zespołu była 18-letnia wówczas Sasha Strunin. Po wydaniu solowego, debiutanckiego albumu w 2009 roku (nominacje do „TeleKamer” czy „Złotych Dziobów”) zniknęła z show-biznesu na lata. Dziś to 32-letnia artystka, która wykonuje muzykę jazz. Z nową płytą wróciła w 2019 roku.

Isis Gee - gwiazda Eurowizji, która dziś jest nie do poznania!

W 2008 roku Polskę reprezentowała Isis Gee, czyli Tamara Diane Gołębiowska - amerykańska wokalistka o polskich korzeniach. Na początku robiła karierę w USA - koncertowała m.in. z orkiestrą Tony’ego Benneta. W 2004 roku wróciła do Polski, w 2007 roku wydała album „Hidden Treasure”, wystąpiła także w „Tańcu z Gwiazdami” w TVN. W 2008 roku wygrała polskie preselekcję na Eurowizję (pokonując m.in. Nataszę Urbańską czy zespół Afromental). Utwór „For Life” na Eurowizji 2008 dał jej awans do finału (z 10. miejsca), w finale artystka zajęła odległe, 24. miejsce. Co dziś robi Isis? Porzuciła karierę muzyczną i rozwinęła swoją firmę kosmetyczną NEBU. Na Instagramie ciężko ją rozpoznać (gwiazda zdecydowanie nadużywa filtrów), dlatego prezentujemy zdjęcie z 2017 roku z imprezy Isis inaugurującej własną markę. Poznalibyście ją?

A tu jedna z fotek na jej Instagramie!

Lidia Kopania reprezentowała nasz kraj na Eurowizji w 2009 roku - również bez sukcesu (12. miejsce w półfinale). Lidia kontynuuje swoją karierę muzyczną, ale także bez większego echa. W mediach było o niej głośno w związku z okładką w „Playboyu” czy w kontekście rozwodu z mężem.

Jaki jest najsłabszy wynik Polski na Eurowizji?

O wyniku Magdaleny Tul na na Eurowizji 2011 niektórzy chcieliby zapomnieć... Na początku Magda wzięła udział w polskich preselekcjach z utworem „Jestem” i nie dała konkurencji żadnych szans, zdobywając ponad 44 procent głosów polskich widzów. Niestety, Europejczycy nie docenili występu gwiazdy „Jakiej to melodii” - Tul zajęła ostatnie miejsce w półfinale, co niestety, jest najgorszym polskim wynikiem na Eurowizji w historii. Magda nie załamała się porażką (na szczęście!) i kontynuuje swoją karierę muzyczną, a niedawno podpisała kontrakt z amerykańską wytwórnią muzyczną! Jakiś czas temu zaprezentowała singiel "Face The Day" z nadchodzącej płyty. Trzymacie za nią kciuki?