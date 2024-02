Eurowizja to nie tylko najbardziej prestiżowy, międzynarodowy konkurs piosenki, który z zaciekawieniem śledzą fani z różnych krajów: to przede wszystkim szansa dla artystów na zyskanie jeszcze większej popularności, ogromnego splendoru i zmierzenie się z rywalami z pozostałych państw. Jak będzie w tym roku: kto z kandydatów z Polski otrzyma bilet do międzynarodowej sławy? Justyna Steczkowska odpowiedziała jasno!

Steczkowska pojedzie na Eurowizję? Padła jasna odpowiedź

Konkurs piosenki Eurowizja, jak również same preselekcje do międzynarodowych zmagań, co roku wywołują wiele - często skrajnych - emocji wśród naszych rodaków. W 2023 roku Polskę reprezentowała Blanka, która zaśpiewała doskonale znany utwór "Solo". W tym roku jedną z mocniejszych kandydatek jest Justyna Steczkowska, która zahipnotyzowała publiczność wykonanym premierowo podczas Sylwestra z Dwójką utworem "WITCH-ER Tarohoro".

Czy to właśnie Steczkowska otrzyma w tym roku zielone światło od jury i pojedzie na Eurowizję 2024? Fani dopytują o wyniki preselekcji, a wokalistka w jednym z komentarzy na Instagramie postawiła sprawę jasno!

Wybrali Cię na Eurowizję? - spytał jeden z fanów Steczkowską.

Jeszcze nie ma wyników. Mają być w przyszłym tygodniu - odpowiedziała artystka.

Rzeczywiście, jak informowaliśmy zaledwie wczoraj, wyniki polskich preselekcji do Eurowizji są już znane: jury podjęło już decyzję, którą ogłosi najprawdopodobniej w kolejnych dniach.

Śladem ostatnich lat, TVP planuje ogłosić polską piosenkę na Eurowizję 2024 na antenie Pytania na Śniadanie w TVP 2. Nastąpi to albo w piątek 16 lutego, albo już po weekendzie - czytamy na portalu ''Eurowizja.org''.

Nie jest tajemnicą, że Justyna Steczkowska była do tej pory absolutną faworytką Polek i Polaków w kontekście tegorocznej Eurowizji - do naszej redakcji trafił nawet emocjonalny list jednej z czytelniczek, która nie wyobraża sobie, by nasz kraj miał na międzynarodowej scenie reprezentować ktoś inny!

Od razu pomyślałam - Justyna Steczkowska to talent, klasa i ogromne doświadczenie, które na pewno przyniesie nam rewelacyjny rezultat na Eurowizji! Jednak teraz naprawdę się martwię, że nie dadzą jej tej szansy... - napisała nam pani Magdalena.

Wygląda na to, że odpowiedź Justyny Steczkowskiej na komentarz ws. występu Eurowizji nie rozwiał do końca wątpliwości naszych, pani Magdaleny, ani tysięcy fanów. Mamy jednak nadzieję wkrótce dowiedzieć się, jaka jest ostateczna decyzja jury. Czekacie na ogłoszenie tej wiadomości?

