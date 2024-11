Nad karierą Igi Świątek pojawiły się czarne chmury, a to wszystko przez "aferę" z dopingiem. Nieprzespane noce i łzy — tak wyglądał ostatni czas u tenisistki, ale na szczęście wszystko powoli zaczyna wracać do normy. 23-latkę wsparło wiele osób, a w tym znane osobowości ze świata show-biznesu i sportu. Ich słowa naprawdę wzruszają do łez.

Gwiazdy reagują na aferę Świątek z dopingiem

Iga Świątek to światowa gwiazda tenisa, która ma na swoim koncie wiele sportowych sukcesów. Tenisistka zwyciężyła dwadzieścia dwa turnieje WTA w grze pojedynczej, w tym pięć turniejów wielkoszlemowych: French Open 2020, 2022, 2023 i 2024 oraz US Open 2022. 23-latka jest dumą dla wszystkich Polaków, którzy z ciekawością śledzą jej karierę. Ostatnio jednak przechodziła dość trudny czas, ale dopiero teraz postanowiła wydać w tej sprawie oficjalne oświadczenie. Znaleziono zakazaną substancję w organizmie Igi Świątek, o czym postanowiła opowiedzieć na nagraniu na swoim Instagramie.

Młoda gwiazda sportu 12 września otrzymała pozytywny wynik testu antydopingowego, a w jej organizmie wykryto śladowe ilości trimetazydyny. Substancja dostała się do organizmu tenisistki przez zanieczyszczenie stosowanej przez nią melatoniny. Po tych wydarznieach Świątek została zawieszona na miesiąc i pod koniec grudnia rozpocznie nowy sezon.

Ja i cały mój Zespół zmierzyliśmy się z ogromnym stresem i lękiem. Wszystko zostało skrupulatnie wyjaśnione, a ja mogę z czystą kartą wrócić do tego, co kocham najbardziej i wiem, że będę teraz silniejsza niż kiedykolwiek. (...) Mam największą możliwą nadzieję, że zostaniecie ze mną — wyznała w swoim oświadczeniu Świątek.

Ta przykra sytuacja pokazała, że Iga Świątek ma wyjątkowe wsparcie nie tylko od bliskich, ale również od osób ze świata show-biznesu. Wiele znanych nazwisk takich jak Joanna Koroniewska, Joanna Jędrzejczyk czy Borys Szyc postanowiło wesprzeć ją ciepłym słowem.

To był mój ciągły strach podczas kariery sportowej i dlatego zawsze sobie obiecałam, że stworzę czyste suplementy!!! Sportowcy. Uważajcie. Czytajcie i weryfikujcie — napisała Joanna Jędrzejczyk.

Ogromnie współczuję tego okropnego doświadczenia. Najważniejsze jednak, że sprawa została wyjaśniona i zaczniesz rok z czystą kartą. Cytując klasyka: kokodżambo i do przodu! Jesteśmy z Tobą — napisała Aleksandra Kwaśniewska.

Iga. Jesteś bez wątpienia nie tylko fantastyczną tenisistką, ale też wyjątkowym człowiekiem! Wspieramy i zawsze będziemy ! — napisała Joanna Koroniewska.

Iga jesteśmy z tobą. Do przodu! — napisał Borys Szyc.

O wsparciu nie zapomnieli również fani tenisistki i internauci. Takie słowa na pewno podniosły Świątek na duchu.

Jesteś wzorem, jako sportsmenka i człowiek

Najważniejsze, że wszystko jest wyjaśnione i skończyło się oczywiście dobrze. Zawsze całym sercem z Tobą Iga

Iga, wielkie brawo! Przede wszystkim w błyskawicznym działaniu i determinacji, by udowodnić swoją niewinność. Uściski — czytamy dalej w komentarzach.

My również podzielamy zdanie, że Iga jest wspaniała i trzymamy mocno za nią kciuki!

