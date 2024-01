Eurowizja 2024 zbliża się wielkimi krokami, a co za tym idzie, wiele emocji wśród fanów konkursu wzbudza oczywiście wybór naszego reprezentanta. Choć w ostatnich tygodniach to o kandydaturze Justyny Steczkowskiej było najgłośniej, to jednak teraz głos w sprawie Eurowizji zabrała inna uwielbiana polska piosenkarka - mowa o Sylwii Grzeszczak! Fani konkursu od lat marzą o tym, żeby to właśnie ona reprezentowała nasz kraj. Czy tak się w końcu stanie? Zobaczcie, co zdradziła sama zainteresowana.

Sylwia Grzeszczak pojedzie na Eurowizję?

Początek roku to zawsze wielkie emocje wokół wyboru reprezentanta na Eurowizję. Jak na razie jednak nie wiadomo, czy tym razem zostaną zorganizowane preselekcje, czy też reprezentant zostanie wybrany wewnętrznie. Na ten moment ogromne szanse na to, aby reprezentować nasz kraj w Malmo ma Justyna Steczkowska, która swoim utworem "WITCH-ER Tarohoro" już zrobiła furorę nie tylko wśród polskich, ale także zagranicznych fanów konkursu. Jednak czyżby właśnie znalazła się kandydatka, która mogłaby poważnie zagrozić Justynie Steczkowskiej w walce o wyjazd na Eurowizję? Mowa o Sylwii Grzeszczak!

Sylwia Grzeszczak zorganizowała na swoim Instagramie Q&A, podczas którego jeden z fanów zaapelował do piosenkarki, aby ta zgodziła się wziąć udział w Eurowizji.

Sylwia błagam Cię, jedź na Eurowizję. Dzięki Tobie chociaż raz możemy wygrać - napisał jeden z fanów

Co na to Sylwia Grzeszczak? Jej komentarz dał fanom nadzieje!

Jak już Eurowizja polubiła mój post, to muszę intensywnie zacząć chyba myśleć - odparła gwiazda

Przypomnijmy, że kilka dni temu Sylwia Grzeszczak wydała nowy utwór "Motyle", który natychmiast podbił serca fanów. Piosenka wydaje się być idealną eurowizyjną propozycją, więc gdyby wokalistka zgodziła się wziąć udział w konkursie, to z pewnością zrobiłaby furorę! Myślicie, że Sylwia Grzeszczak faktycznie zdecyduje się reprezentować nasz kraj teraz lub w przyszłości? My trzymamy za to mocno kciuki, bo niewątpliwie spełniłoby się wielkie marzenie fanów Eurowizji.