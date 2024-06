Brytyjczycy długo wyczekiwali tego dnia, a w którym ponownie będą mieli okazję zobaczyć księżną Kate. Po dokładnie pół roku ich życzenie się ziściło i tak, 15 czerwca żona następcy tronu pokazała się poddanym podczas parady Trooping The Colour. Stylizacja, jaką wybrała księżna Kate przypadła do gustu wielu, jednak nie każdy dostrzegł symbol, którym kobieta przyozdobiła swoją sukienkę. Zobaczcie.

Księżna Kate w wymownym przekazie

Od kilku miesięcy wszystkie oczy zwrócone są w stronę rodziny królewskiej. Po tym, gdy księżna Kate zniknęła z przestrzeni publicznej fani zaczęli zastanawiać się, co może być tego przyczyną. Szybko okazało się, że księżna zmaga się z nowotworem. Od tego czasu na próżno szukać jej u boku pozostałych członków rodziny królewskiej. Fani mieli cichą nadzieję, że Kate wróci niebawem do swoich obowiązków i niespodziewanie żona Williama opublikowała oświadczenie, w którym poinformowała o stanie swojego zdrowia oraz o tym, że wystąpi podczas parady Trooping The Colour. Ta informacja zachwyciła fanów, którzy nie mogli doczekać się, aby zobaczyć Kate Middleton.

Photo by JUSTIN TALLIS / AFP

Należy przyznać, że cała rodzina królewska prezentowała się naprawdę doskonale. Parada Trooping The Colour jest ceremonią podczas, której świętowane są urodziny obecnego władcy, czyli aktualnie Króla Karola III. Jednak można śmiało przyznać, że większość Brytyjczyków czekało mimo wszystko na księżną Kate. Kobieta wybrała na tę okoliczność białą sukienkę i kapelusz, a dodatkowo stylizację uzupełniła broszką o tajemniczej symbolice.

Okazuje się, że ozdoba przypięta do kreacji księżnej jest odznaką Pułku Gwardii Irlandzkiej. Niewiele osób wie, że Kate została honorowym pułkownikiem! Biżuteria ta ma pokazać, ze mimo choroby żona Williama jest gotowa, aby spełniać swoje obowiązki i czynnie uczestniczyć we wszelkich wystąpieniach publicznych.

Photo by Victoria Jones/Shutterstock

Wygląda na to, że Brytyjczycy naprawdę czekali na księżną Kate, ponieważ gdy tylko pojawiła się na paradzie rozległy się okrzyki zachwytu, a cały świat zaczął komplementować kobietę.

Jak cudownie jest zobaczyć księżną Walii z rodziną. Oby dalej wracała do zdrowia w zaciszu swojego domu i z rodziną

Księżna Kate wygląda pięknie! Modlę się, by była zdrowa i miała prywatność, której potrzebuje!

Żonie księcia Williama życzymy zdrowia!

