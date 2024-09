Księżna Kate na długo zniknęła z przestrzeni publicznej. Początkowo jej nieobecność wywoływała niepokój i zaczęły się tworzyć teorie spiskowe. Ostatecznie księżna Catherine zdecydowała się wyjawić powód swojej nieobecności i w poruszającym nagraniu poinformowała o zdiagnozowanej u niej chorobie nowotworowej. Żona księcia Williama przeszła zabieg, ale okazało się to niewystarczające i musiała się poddać chemioterapii zachowawczej. Walka o zdrowie księżnej trwała wiele długich miesięcy, a wszyscy czekali tylko na jedno — informację o pozytywnym zakończeniu leczenia. W końcu się udało, a teraz z pałacu płynie kolejna dobra wiadomość, bo księżna Kate czuje się na tyle dobrze, że stopniowo wraca do pełnienia swoich obowiązków.

Co za nowina! Na to wszyscy czekali ws. Księżnej Kate

Ostatnie dwa lata są wyjątkowo trudne dla całej rodziny królewskiej. Najpierw musieli przeorganizować swoje życie i pełnione obowiązki po śmierci królowej Elżbiety II, a niedługo po tym, jak Karol objął tron, wyszło na jaw, że zmaga się z nowotworem. To nie był koniec! W marcu księżna Kate poinformowała o walce z nowotworem po tym, jak na kilka miesięcy zniknęła z życia publicznego. Cały świat był wstrząśnięty tą informacją, szczególnie po tym, jak okazało się, że to dopiero początek walki o zdrowie. Na początku września żona księcia Williama opublikowała poruszające nagranie i przyznała, że zakończyła chemioterapię. Księżna Kate nie ukrywała, że ostatnie miesiące były dla niej niezwykle trudne i cała sytuacja zmieniła ich rodzinne relacje na jeszcze silniejsze.

Podczas gdy lato dobiega końca, trudno mi opisać, jaką ulgę czuję, że w końcu ukończyłam chemioterapię. Ostatnie dziewięć miesięcy było dla nas, jako rodziny, niezwykle trudne. Życie, jakie znasz, może zmienić się w jednej chwili i musieliśmy znaleźć sposób, aby poruszać się po burzliwych wodach i nieznanej drodze wyznała księżna Kate

To była wiadomość, na którą wszyscy czekali, a szczególnie po tym, jak księżna Kate z uśmiechem na twarzy pojawiła się na finale Wimbledonu razem z siostrą i córką. Teraz na jaw wyszła kolejna informacja, która z pewnością ucieszy wszystkich fanów rodziny królewskiej. Księżna Kate powoli wraca do pełnienia swoich obowiązków.... Znamy szczegóły!

Księżna Kate wróciła do obowiązków zawodowych

Według informacji brytyjskich mediów księżna Kate odbyła swoje pierwsze oficjalne spotkanie od momentu, kiedy świat dowiedział się o jej walce z chorobą nowotworową. Księżna Catherine zorganizowała spotkanie The Royal Foundation Centre for Early Childhood, które odbyło się w zamku Windsor. Nie ma wątpliwości, że to pierwsze oficjalne spotkanie zawodowe od ponad dziewięciu miesięcy i oznacza tylko jedno, księżna Kate rozpoczyna swój stopniowy powrót do pracy. Z kolei książę William również wziął udział w ważnym wydarzeniu i odwiedził 22. Pułk Specjalnych Służb Powietrznych, gdzie spotkał się z oddziałami SAS.

To nie wszystko! Pałac Buckingham potwierdził w oficjalnej kronice publiczne wyjście księżnej Kate, która sama miała zorganizować spotkanie na zamku. Już wcześniej żona Williama podkreślała, że wróci do swoich obowiązków najszybciej, jak to będzie możliwe, o ile zdrowie i samopoczucie jej na to pozwolą. Teraz już wiadomo, że księżna Kate dotrzymała słowa.

Księżna Walii, wspólna patronka Królewskiej Fundacji Księcia i Księżnej Walii, zorganizowała dziś po południu Spotkanie Młodych w Zamku w Windsorze informuje kronika dworska

Księżna Kate planuje podróż do USA

Jak informuje serwis mirror.co.uk księżna Kate czuje się już zdecydowanie lepiej i jest na siłach, aby stopniowo wracać do swoich obowiązków. Nie tylko Brytyjczycy czekali na ten moment, ale cały świat wstrzymał oddech, kiedy księżna Kate poinformowała o walce z nowotworem. Obecnie księżna snuje już kolejne plany i choć nadal mocno skupia się na swoim zdrowiu, to już planuje pobyt w Stanach Zjednoczonych, gdzie razem z księciem Williamem mieliby wziąć udział w szczycie klimatycznym, a co więcej w listopadzie ma wziąć udział w Niedzieli Pamięci, na której pojawi się cała rodzina królewska. Zapowiada się wielki powrót księżnej.