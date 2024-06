Książę William spędził dzień urodzin w wyjątkowy sposób. Nie wiadomo nic jednak o tym, by w urodzinowy wieczór miała towarzyszyć mu żona... Ciężko uwierzyć w to, gdzie wybrał się brytyjski następca tronu! To chyba ostatnie miejsce, które byśmy obstawiali.

Książę William spędził urodziny na koncercie Taylor Swift

W czwartek, 20 czerwca, wielkie poruszenie wywołała obecność księcia Williama we Frankfurcie, gdzie kibicował angielskiej drużynie w meczu z Danią. Jego grafik jest bardzo napięty, bo już w piątek powrócił do Londynu, by świętować 42. urodziny. Z tej okazji księżna Kate opublikowała emocjonalny wpis, a z całego świata płynęły życzenia.

Ciężko jednak uwierzyć w to, co stało się później: jak podaje dziennikarka "Sunday Times", książę widziany był na ... koncercie Taylor Swift na stadionie Wembley w Londynie! "Daily Express" określił wokalistkę jako "znajomą sprzed lat" księcia:

Nic tak nie cieszy, jak zabranie dzieci z okazji 42. urodzin na koncert Taylor Swift. Książę William świętuje urodziny z dziećmi na stadionie Wembley - napisała na portalu X dziennikarka ''Sunday Times''.

Piątkowy koncert nie był pierwszą okazją do wspólnej celebracji księcia i Taylor Swift. Mało kto pamięta, że już w 2013 roku książę William ... występował na jednej cenie razem z artystką w Kensington Palace! Duet wykonał wówczas utwór Johna Bon Jovi "Livin' On A Prayer":

Do dziś nie wiem, co we mnie wstąpiło. (Taylor Swift - przyp. red.) Kładzie dłoń na moim ramieniu, patrzy mi w oczy i mówi: Chodź, William – chodźmy i zaśpiewajmy - wspominał książę w 2021 roku w programie ''Time to Walk''.

We wpisie nie podano, czy Williamowi w czasie zabawy na koncercie towarzyszyła żona. Wiadomo, że księżna Kate - mimo obecności na paradzie Trooping the Colour - nadal poddaje się leczeniu i ogranicza aktywność publiczną:

Moje leczenie trwa i potrwa jeszcze kilka miesięcy. W dni, w które czuję się wystarczająco dobrze, z radością angażuję się w życie szkolne, spędzam czas na rzeczach, które dodają mi energii i pozytywnie nastrajają, a także pracuję w domu - tłumaczyła Kate w niedawnym wpisie.

Sądzicie, że Kate faktycznie pozostała w domu, podczas gdy William wraz z dziećmi bawili się na koncercie? Czy księcia i wokalistkę łączy bliższa relacja, a może jedynie sentyment do wspólnego występu?

