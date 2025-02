Po zakończeniu leczenia onkologicznego, księżna Kate rozpoczęła stopniowy powrót do pełnienia swoich królewskich obowiązków. We wrześniu 2024 roku ogłosiła zakończenie chemioterapii, podkreślając jednak, że proces zdrowienia wciąż trwa. Mimo to, pojawiła się publicznie podczas Festiwalu Pamięci w Royal Albert Hall w listopadzie 2024 roku. Wydarzenie to było pierwszym sygnałem, że księżna jest gotowa ponownie uczestniczyć w ważnych uroczystościach. Kolejnym symbolicznym wystąpieniem był koncert kolęd w Opactwie Westminsterskim 6 grudnia 2024 roku. Wydarzenie to zorganizowała Królewska Fundacja Księcia i Księżnej Walii, podkreślając zaangażowanie Kate w życie publiczne mimo wyzwań zdrowotnych.

Księżna Kate otwiera nową inicjatywę Shaping Us Framework

W lutym 2025 roku księżna Kate ogłosiła nową inicjatywę – Shaping Us Framework. Projekt ten koncentruje się na wspieraniu rozwoju kluczowych umiejętności społecznych i emocjonalnych u dzieci od najwcześniejszych lat życia. Inicjatywa jest częścią jej długoletniego zaangażowania w kwestie wczesnego dzieciństwa, które od lat pozostają jednym z jej głównych priorytetów.

Shaping Us Framework zakłada organizację licznych wydarzeń publicznych, warsztatów oraz kampanii edukacyjnych, w których księżna planuje aktywnie uczestniczyć. Celem jest podniesienie świadomości na temat znaczenia pierwszych lat życia dla dalszego rozwoju człowieka. W niedzielę, 2 lutego fundacja księżnej Kate Royal Foundation Centre for Early Childhood opublikowała oficjalny komunikat.

Zbudujmy razem bardziej kochające, empatyczne i współczujące społeczeństwo – czytamy.

Aby stworzyć społeczeństwo zdrowsze fizycznie i psychicznie, musimy zresetować, przywrócić i zrównoważyć. Musimy inwestować w ludzkość – dodała Kate.

Księżna Kate ma wystąpić publicznie na początku lutego

Nowa inicjatywa potwierdza, że księżna Kate wraca do swoich obowiązków i planuje publiczne wystąpienia w związku z nową inicjatywą charytatywną. Zdaniem brytyjskich mediów już niedługo ma się pokazać fanom. Jak donosi magazyn „Hello!”, w tym tygodniu przyszła królowa ma wziąć udział w wydarzeniu promującym jej świeży projekt. To będzie kolejna okazja, by zobaczyć żonę następcy tronu.

Księżna Kate zapowiedziała udział w kilku ważnych wydarzeniach w 2025 roku. Po symbolicznym powrocie do obowiązków w 2024 roku, jej kalendarz zaczyna się wypełniać kolejnymi aktywnościami.

Oprócz dalszego wspierania inicjatywy Shaping Us Framework, planowane są również inne wydarzenia publiczne, które podkreślają jej rolę w rodzinie królewskiej. Kate będzie kontynuować swoje zaangażowanie w projekty społeczne, edukacyjne oraz zdrowotne, z naciskiem na wsparcie rodzin i dzieci.

Czy księżna Kate jest już zdrowa?

Księżna Kate, żona brytyjskiego następcy tronu księcia Williama, w marcu 2024 roku ogłosiła, że zdiagnozowano u niej nowotwór. Diagnoza została postawiona po operacji jamy brzusznej, którą przeszła w styczniu tego samego roku. Po ogłoszeniu diagnozy, księżna wycofała się z pełnienia oficjalnych obowiązków, koncentrując się na leczeniu. W tym samym miesiącu poinformowała o rozpoczęciu chemioterapii.

We wrześniu 2024 roku księżna Kate ogłosiła zakończenie chemioterapii, podkreślając, że choć leczenie dobiegło końca, proces powrotu do pełni zdrowia będzie długotrwały. W styczniu 2025 roku Pałac Kensington poinformował, że choroba księżnej jest w stadium remisji. Kate odwiedziła wtedy szpital Royal Marsden w Londynie, gdzie była leczona, aby podziękować personelowi medycznemu za opiekę.

Obecnie księżna Kate stopniowo wraca do swoich obowiązków publicznych, angażując się w inicjatywy związane z wczesnym dzieciństwem oraz wsparciem społecznym.

