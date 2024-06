15 czerwca odbyły się słynne już urodziny monarchy czyli Trooping the Colour. Z tej okazji Brytyjczycy świętują, a rodzina królewska pojawia się na balkonie Pałacu. W tym roku nie zabrakło księżnej Kate z dziećmi, choć jej obecność do samego końca nie była pewna. Oczy świata były zwrócone właśnie na księżną, ale jej 9-letnia córka miała do spełnienia tego dnia ważną i trudną rolę...

Reklama

Księżniczka Charlotte była wielkim wsparciem dla Kate podczas urodzin Karola III. Ta rzecz może niepokoić!

Trooping the Colour było dla księżnej Kate pierwszym oficjalnym wyjściem od świąt Bożego Narodzenia 2023 roku i oświadczenia, w którym żona Williama poinformowała o walce z nowotworem. Jak wiadomo, księżna Kate poddaje się leczeniu i chemioterapii zachowawczej, ale wygląda na to, że tego dnia czuła się na siłach, aby wziąć udział w tak ważnej uroczystości. Kate miała ogromne wsparcie najbliższych, a w szczególności 9-letniej Charlotte.

Według ekspertki od mowy ciała, Judi James, księżniczka Charlotte była bardzo zaangażowana w całą uroczystość i co więcej, przejęła część obowiązków swojej mamy. Jak twierdzi ekspertka w wywiadzie dla "The Sun" Charlotte zachowywała się tak jak Kate zazwyczaj czyli wykonywała te same gesty, którymi dotychczas czarowała jej mama. Zarówno Kate, jak i Charlotte nieustannie się uśmiechały, machały do tłumu, a 9-letnia księżniczka nawet strofowała młodszego brata, aby zachowywał powagę. Księżniczka Charlotte skupiała też na sobie uwagę, a jej stylizacja nawiązująca do sukni Kate. Jej bracia mieli tego dnia dużo mniejszą rolę do zrealizowania:

Dwaj chłopcy odwrócili się, aby poprowadzić do środka, ale Charlotte wzruszająco wykonała rodzaj wojskowego obrotu, jaki można zobaczyć na placu apelowym, z rozwianymi włosami, wyglądając tak, jakby była osobistą strażą honorową Kate dodaje ekspertka.

Rex Features/East News

To nie wszystko! Kiedy rodzina królewska pojawiła się na balkonie Charlotte nadal była zdeterminowana, aby pomagać swojej mamie. Przed tym, jak wybrzmiał hymn narodowy 9-latka szepnęła młodszemu bratu coś do ucha i natychmiast się wyprostował, co zrobiła również ona sama.

Niewerbalne sygnały sugerują, że Charlotte podjęła się pomocy w przejęciu części publicznej roli swojej mamy mówi wprost Judi James.

Rex Features/East News

Reklama

Zdaniem ekspertki zachowanie Charlotte było bardzo wspierające dla jej mamy, ale przez dłuższy czas nadmierne obciążenie może być dla niej naprawdę męczące. Wszyscy mają nadzieję, że księżna Kate niebawem wróci do pełni zdrowia!

Zobacz także

Photo by Victoria Jones/Shutterstock