Parada Tropping The Colour to jeden z ważniejszych dni dla Brytyjczyków. Ceremonia jest organizowana raz w roku, w czerwcu z okazji urodzin głowy Państwa. To spektakularne wydarzenie przyciąga tłumy z całego świata, a tym razem było to również za sprawą księżnej Kate, która po półrocznej przerwie w końcu pokazała się publicznie. Oczywiście, w tak ważnym wydarzeniu brały udział również dzieci Kate i Williama- George i Charlotte oraz Louis, który skradł całe show!

Reklama

Książę Louis na paradzie Tropping The Colour

Księżna Kate po raz pierwszy w tym roku pokazała się publicznie. 15 czerwca odbyło się wielkie święto w Londynie, które zostało zorganizowane na cześć Króla Karola III. Do ostatniej chwili nie było jasne, czy w tak ważnej ceremonii weźmie udział księżna Kate. Na szczęście żona Williama wydała oświadczenie, w którym poinformowała fanów, że mogą się jej spodziewać podczas parady Tropping The Colour.

Tłumy Brytyjczyków nie mogli doczekać się tej chwili, a gdy tylko ujrzeli księżną rozpoczęły się okrzyki radości. Jednak warto zauważyć, że poza Kate i Williamem w tym ważnym dla rodziny królewskiej dniu wzięli udział najmłodsi- George i Charlotte oraz Louis. Tylko spójrzcie na te kadry!

Backgrid/East News

Starsze dzieci Kate i Williama nauczone doświadczenie stały w "cieniu", jednak najmłodszy Louis wyraźnie nudził się podczas ceremonii. Nie przeszkadzał mu fakt, że wszystkie oczy są skierowane właśnie na niego i jego najbliższych i bez ogródek ziewał i robił zabawne miny. Książę Louis jest najpewniej jeszcze za mały, aby zrozumieć panujące zasady i nawet nie udawał, że interesują go przemowy czy inne wystąpienia.

Backgrid/East News

Tylko spójrzcie, jak zachowywał się najmłodszy syn księżnej Kate i księcia Williama.

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Wymowny przekaz księżnej Kate na Trooping The Colour. Nie wszyscy mogli to dostrzec!