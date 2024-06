Po tym, jak księżna Kate z czarującym uśmiechem pojawiła się na Trooping the Colour, wydawało się, że będzie to przełomem i żona Williama powoli wróci do pełnienia obowiązków. Niestety zabrakło jej 21 czerwca, kiedy książę William razem z Georgiem i Charlotte bawili się na koncercie Taylor Swift. Teraz wyszło na jaw, co dalej z księżną Kate. Nie tego wszyscy się spodziewali...

Niepokojące wieści o księżnej Kate

W Londynie Taylor Swift zagra serię koncertów w związku z trasą "The Eras Tour". Spektakularne show cieszy się ogromną popularnością. Na jednym z koncertów pojawił się książę William razem z dwójką starszych dzieci. Przyszły król bawił się doskonale. Później pochwalił się pamiątkowym zdjęciem z artystką. Uwagę wzbudził fakt, że na koncercie nie była obecna księżna Kate, chociaż odbył się zaledwie kilka dni po uroczystej paradzie, na której zaskoczyła swoją obecnością.

Okazuje się, że pojawienie się na Trooping the Colour było dla księżnej Kate jednorazowym wyjściem:

Księżna Kate nie pojawi się na żadnym z przyszłych koncertów Taylor. Jej udział w King's Trooping the Color nie oznacza jeszcze powrotu do pełnego harmonogramu wystąpień publicznych powiedział informator serwisu Entertainment Tonight.

Andrew Parsons / i-Images/EAST NEWS

Okazuje się, że księżna Kate nadal skupia się na swoim zdrowiu, ale nie traci nadziei i ma ogromne wsparcie w bliskich, czego dowodem były ostatnie zdjęcie opublikowane przez żonę Williama. Według Jennie Bond byłej królewskiej korespondentki BBC zdjęcie Williama z dziećmi jest dowodem na to, że para widzi w przyszłości szansę na pełne wyzdrowienie:

Myślę, że to zdjęcie mówi nam, że nadal potrafią skakać z radości nawet w najtrudniejszych chwilach. Kate wybrała je celowo informowała Jennie Bond.

Rex Features/East News

REX/Shutterstock/EAST NEWS