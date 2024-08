Największe nazwiska zebrały się w gmachu Telewizji Polskiej, aby wspólnie promować jesienną ramówkę publicznego nadawcy. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Michała Szpaka, który po zmianie władzy w TVP wrócił do stacji. Artysta już niedługo zasiądzie na fotelu jurorskim w jednym z najpopularniejszych programów muzycznych.

Reklama

Tak Michał Szpak prezentował się na jesiennej ramówce Telewizji Polskiej

Prezentacja jesiennej ramówki TVP przyciągnęła wielu celebrytów. Chyba największą niespodzianką, było pojawienie się na ściance Katarzyny Cichopek, która niedawno pożegnała się z fuchą prowadzącej w "Pytaniu na śniadanie" i oficjalnie związała się z Polsatem. Obecność aktorki nie powinna jednak nikogo dziwić, ponieważ promowała kultowy serial "M jak miłość". Spore zainteresowanie wzbudził również Michał Szpak, który od wielu lat nie gościł na antenie TVP.

Michał Szpak po zmianie władzy u publicznego nadawcy, "wrócił do łask" i nie tak dawno dał popis swoich umiejętności wokalnych podczas koncertu "Lato z Radiem i Telewizją Polską". Artysta dostał również pracę jako juror w "The Voice of Poland", do którego powrócił po trzech latach nieobecności. Michał Szpak będzie poszukiwał muzycznych talentów wraz z Lanberry, Tomsonem i Baronem, a także z mężem Aleksandry Kwaśniewskiej- Kubą Badachem. Obecność Michała Szpaka w kultowym muzycznym show, wywołała spore poruszenie i wielu fanów artysty cieszy się z tej decyzji.

Pawel Wodzynski/East News,

Michał Szpak przyzwyczaił nas do swoich zwariowanych i oryginalnych stylizacji, jednak na ramówce Telewizji Polskiej muzyk zaprezentował się w nieco spokojniejszej odsłonie. Na ten wieczór Szpak wybrał czarny komplet składający się z modnych w tym sezonie rozszerzanych spodni i bluzki z szerokim dekoltem.

Pawel Wodzynski/East News

Michał Szpak na czerwonym dywanie prezentował się nieziemsko. A całość jego stylizacji dopełniał delikatny makijaż i skromne dodatki. Artysta postawił na perły i kilka pierścionków. Jak Wam się podoba taki look? Naszym zdaniem wygląda bosko!

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Tak prezentowała się na ramówce TVP. Ciężko oderwać od niej wzrok!