Niedawno najstarszy syn Małgorzaty Rozenek-Majdan postanowił wyjechać na studia do Lyonu. Wydawać by się mogło, że to ułatwi organizację w domu Majdanów, jednak w domu rodzinnym zostali jeszcze Tadzio i Henio. Teraz okazuje się, że czterolatek rozpoczął właśnie wrócił do placówki wczesnoszkolnej, a dumni rodzice postanowili uwiecznić ten magiczny moment.

Henio Majdan pierwszy dzień w przedszkolu

Małgorzata Rozenek-Majdan często pokazuje swoje życie prywatne. W wakacje relacjonowała wyjazd swojego jednego z synów na obóz w Stanach. Gdy Tadeusz wrócił z wyjazdu okazało się, że na koniec wakacji z domu rodzinnego wyprowadza się najstarszy syn Rozenek - Stanisław. Nastolatek wyjechał na studia, a Małgorzata wraz z mężem osobiście go tam zawieźli. Małgorzata Rozenek-Majdan niegdyś wyznała, że cieszy się z późnego macierzyństwa, ponieważ dzięki temu będzie mogła dłużej cieszyć się swoją pociechą w domu rodzinnym.

Henio Majdan ma dopiero cztery latka, więc jeszcze kilkanaście lat będzie wymagał opieki swoich rodziców. Teraz w życiu chłopca, ale również Małgorzaty i Radosława nastała przejmująca chwila. Okazuje się, że chłopczyk wrócił po wakacjach do przedszkola. Ten fakt uwieczniła Małgorzata Rozenek- Majdan oraz Radosław Majdan na swoich profilach na Instagramie.

Pierwszy dzień w szkole naszego Przedszkolaka. Heniu nie bardzo chciał się z nami rozstawać, ale w końcu dzielnie pobiegł do klasy - napisał Radosław.

Fani od razu ruszyli do komentowania. Niektórych zdziwił fakt, że Radosław Majdan użył słowa "szkoła" w kontekście czteroletniego chłopca.

To już szkoła ? Myślałam, że jeszcze przedszkole. Henio jest w wieku mojej Jasi

Uwielbiam was Panowie. Powodzenia Heniu

Piękny chłopczyk, jak ten czas leci. - rozpisują się fani.

Fani Radosława i Małgorzaty od zawsze zwracają uwagę na rezolutność Henia. Ostatnio celebryci pokazali, jak spędzają czas z najmłodszą pociechą, a fani byli zachwyceni!

Piękną macie relację z synami. Tylko pozazdrościć. - pisali wówczas fani.

Śledzicie rodzinę Majdanów w social mediach?

