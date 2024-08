Takiego zachowania Joanny Koroniewskiej i Doroty Szelągowskiej nie spodziewał się chyba nikt. Panie spotkały się dziś na prezentacji jesiennej ramówki TVN, a do sieci trafiło nagranie na którym możemy zobaczyć, jak zareagowały na swój widok.

Pojedynek na spojrzenia komentują internauci.

Tylko spójrzcie na to nagranie!

Koroniewska i Szelągowska zmroziły się wzrokiem na ściance

Dziś w Sopocie odbyła się prezentacja jesiennej ramówki TVN. Plejada gwiazd stacji przyjechała nad morze, żeby nie tylko pojawić się na Top of the Top Sopot Festival, ale również promować programu, które wkrótce trafią na antenę TVN. Agnieszka Woźniak-Starak odsłoniła nogi w ultrakrótkich szortach, a Monika Olejnik w świetnym nastroju zachwyciła w cekinowej spódnicy. Na imprezie TVN nie zabrakło również Doroty Szelągowskiej, która od lat prowadzi hitowe programy o remontach. Prowadząca "Totalne remonty Szelągowskiej" na ramówce TVN spotkała się z Joanną Koroniewską, a ich reakcja na swój widok to złoto!

Piotr Hukalo/East News

Nie jest tajemnicą, że Joanna Koroniewska została nową gwiazdą TVN i poprowadzi program "Zróbmy sobie dom", w którym uczestnicy będą remontować swój wymarzony dom. Dziś aktorka pojawiła się na prezentacji jesiennej ramówki TVN, a tam natknęła się na Dorotę Szelągowską! Kamery wszystko nagrały, a filmik pojawił się już na Instagramie.

Pojedynek na spojrzenia! Która ulegnie ....

obie piękne i te spojrzenia

Wyglądają jak przed walka MMA komentują internauci.

Te ostre spojrzenia z pewnością są jedynie żartem ponieważ Joanna Koroniewska i Dorota Szelągowska nie ukrywają, że znają się prywatnie i chętnie spędzają razem wolny czas.