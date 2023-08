Viki Gabor już od dawna mierzy się z krytycznymi uwagami na temat mocnego makijażu czy odważnych stylizacji. Teraz 15-latka zabrała głos i w wywiadzie powiedziała wprost, co sądzi o krytyce dotyczącej jej wyglądu! Bawi mnie to - mówi wprost Viki Gabor. Jesteście zaskoczeni? Viki Gabor szczerze o zbyt odważnych stylizacjach Viki Gabor obok Sary James i Roksany Węgiel jest jedną z gwiazd, które swoją karierę w "The Voice Kids" zaczynały jako dzieci i dorastają na oczach widzów. Dziś nastolatki pozwalają sobie na mocniejszy makijaż czy odważne stylizacje, które niejednokrotnie mogą nawet szokować. Viki Gabor w wywiadzie dla "Plejady" zabrała głos w sprawie krytyki, z jaką musi się mierzyć na co dzień i nie ukrywa, że była już nawet podejrzewana o powiększanie ust. Młoda artystka broni się, mówiąc, że scena rządzi się swoimi prawami i stąd ten mocny makijaż. Ostatnio ktoś napisał, że zrobiłam sobie usta. Potem, że całą twarz. A później, że już wszystko mam zrobione. Bawi mnie to. Po pierwsze, scena rządzi się swoimi prawami. Trudno, żebym na koncertach występowała bez makijażu. - powiedziała wprost Viki Gabor w wywiadzie dla Plejady. Viki Gabor nie ukrywa też, że nie do końca rozumie krytykę jej stylizacji i sama przyznaje, że zazwyczaj nosi oversizowe ubrania, które nie odkrywają zbyt wiele: Po drugie, wiele nastolatek ubiera się zdecydowanie bardziej wyzywająco niż ja. Ja niczego nie odkrywam, przeważnie chodzę w oversize’owych ciuchach - przyznała. Zobacz także: Viki Gabor przeszła kolejną metamorfozę! Fani nie kryją zdziwienia: "Dopiero był blond" Zwyciężczyni Eurowizji Junior dodaje, że jej styl może różnić się od tego, co noszą 15-latki, ale podkreśla, że dorastała w Wielkiej Brytanii i tam nie budziła aż takich emocji. ...