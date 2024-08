Tłumy gwiazd zjechały się do nowo otwartego gmachu na Woronicza, aby promować jesienną ramówkę Telewizji Polskiej. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć jednego z topowych aktorów - Nikodema Rozbickiego. Celebryta na ściance ku zaskoczeniu wielu osób nie pojawił się sam! Towarzyszyła mu bardzo piękna kobieta.

Nikodem Rozbicki wybrał się na ramówkę TVP

Nikodem Rozbicki to jeden z najpopularniejszych aktorów młodego pokolenia i na swoim koncie ma masę naprawdę dobrych ról. Aktor grał m.in. w takich filmach jak: "Listy do M. 2", "Listy do M. 3", "Kochaj!", "Dywizjon 303" czy "Obietnica". Aby podszlifować swoje umiejętności, Rozbicki postawił wszystko na jedną kartę i jakiś czas temu wyjechał do Stanów Zjednoczonych, aby kształcić się w prestiżowej szkole Lee Strasberga. Duża odległość niestety źle wpłynęła na jego związek z Julią Wieniawą, z którą był związany od 2018 roku. Fani pary już od kilku miesięcy podejrzewali, że ta dwójka się rozstała, a świadczyć o tym miało to, że Julia była widziana na weselu znajomych sama, a Nikodem w tym samym czasie świętował swoje urodziny, w towarzystwie nowych koleżanek. Wieniawa potwierdziła spekulacje o rozstaniu w czerwcu bieżącego roku, jednak jak przyznała, pozostaje z Nikodemem w dobrych stosunkach.

Nikodem Rozbicki już od jakiegoś czasu na nowo gości w stolicy Polski i w środę wieczór postanowił wybrać się na jesienną ramówkę Telewizji Polskiej. Jako że od jego rozstania minęło nie za wiele czasu, aktor zaskoczył wszystkich, pozując na ściance u boku pięknej kobiety.

Artur Zawadzki/REPORTER

Nikodem Rozbicki na czerwony dywan założył wyszukany garnitur z oryginalną marynarką. Aktor zdecydowanie postawił na subtelne dodatki, którymi dopełnił całość stylizacji. Tylko spójrzcie na jego buty!

Artur Zawadzki/REPORTER

Jego towarzyszka na tę okazję wybrała długą fioletową sukienkę na cienkich ramiączkach. Dziewczyna postawiła również na delikatny makijaż podkreślający jej urodę. Jak Wam się podoba?

Spodziewaliście się, że Nikodem Rozbicki pojawi się u boku takiej piękności?

