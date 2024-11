Sara James w czerwcu skończyła 16 lat i od czasu wielkiego zwycięstwa w "The Voice Kids" bardzo się zmieniła. Dziś już nie przypomina tej 12-latki, która rozkochała w sobie widzów talent show, a jej styl nieustannie się zmienia. Nastolatka ma na swoim koncie wiele sukcesów i nie zamierza spoczywać na laurach i prężnie działa, by swoje życie związać z muzyką. Teraz paparazzi przyłapali Sarę James podczas przechadzki ulicami Warszawy. Trzeba przyznać, że nastolatka była bardzo zajęta rozmową telefoniczną i nie wypuszczała smartfona z rąk... Zobaczcie wszystkie zdjęcia!

Sara James w futrze i różowym dresie spaceruje po warszawskich ulicach

Sara James zwyciężyła w czwartej edycji programu "The Voice Kids" i to właśnie w 2021 roku jej kariera nabrała tempa, a cała Polska usłyszała o utalentowanej nastolatce. Wygrana w hitowym talent show Dwójki otworzyła jej drzwi do show-biznesu i niedługo potem Sara James reprezentowała Polskę na konkursie Eurowizji Junior. Na tym nie poprzestała! Sara James wzięła też udział w amerykańskim "Mam Talent", w którym doszła aż do finału. O jej spektakularnych występach rozpisywano się nie tylko w Polsce, ale i w Stanach. W czerwcu nastolatka skończyła 16 lat i nadal swoje życie wiąże z muzyką. Jakiś czas temu Sara James pojawiła się w programie "Dzień dobry TVN", a teraz mogła się pochwalić kolejnym wielkim sukcesem, bo jej album trafił na platformę muzyczną Spotify.

Sara James nie kryje radości, a tymczasem uwagę zwracają jej ostatnie stylizacje. Nastolatka nie boi się mocnych barw i odważnych rozwiązań, a także nie ukrywa swojej miłości do Hello Kitty. Wystarczy spojrzeć na dodatki przy jej torebce i wszystko jasne!