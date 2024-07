Michał Wiśniewski stara się mieć dobry kontakt ze wszystkimi swoimi dziećmi, a z niektórymi łączą go też wspólne projekty muzyczne. W okresie wakacyjnym muzyk znalazł czas na wspólny urlop z najstarszymi dziećmi: Fabienne i Xavierem. Artysta właśnie pochwalił się zdjęciem z samolotu, a całą uwagę skradła jego córka... Niebawem zobaczymy ją telewizyjnym hicie.

Reklama

Michał Wiśniewski zabrał dzieci na wakacje, a uwagę przyciąga Fabienne

Michał Wiśniewski obecnie jest związany ze swoją piątą żoną Polą, z którą ma dwójkę dzieci. Z wcześniejszych związków artysta ma czwórkę dzieci i stara się z każdym z nich utrzymywać dobre relacje, podobnie, jak z byłymi żonami. Tym razem Michał Wiśniewski wyjechał na wakacje z najstarszymi dziećmi Fabienne i Xavierem, chwaląc się w sieci wspólnym zdjęciem. Internauci są pod wrażeniem tego, że dzieci lidera "Ich Troje" są już tak duże i piszą wprost, że są "wspaniałą rodzinką".

Michał ladne masz te dzieci

Szczególną uwagę zwraca jednak Fabienne. Internauci sugerują, że jest bardzo podobna do swojej mamy i wyrosła na piękną kobietę.

Fabienne jest zjawiskowa. Cudo

Fabka cała Mandaryna, najpiękniejsza

Piękna córeczka

Fabienne Wiśniewska Instagram @m_wisniewski1972

Reklama

Co ciekawe, już we wrześniu Fabienne Wiśniewska razem z mamą Martą "Mandaryną" Wiśniewską pojawią się w hitowym programie TVN "Azja Express". Fabienne na co dzień jest studentką Akademii Sztuk Pięknych i nie ukrywa, że ma świetne relacje z mamą, co już niebawem będą mogli zobaczyć widzowie TVN,