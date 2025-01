Pola Wiśniewska jest piątą żoną Michała Wiśniewskiego, lidera zespołu Ich Troje. Para wzięła ślub w kwietniu 2020 roku, co było zaskoczeniem dla fanów artysty, gdyż odbył się on w tajemnicy.

Pola Wiśniewska uchodzi za spokojną i wspierającą męża żonę. Na jej profilach na social mediach często pojawiają się wspólne rodzinne kadry. Tym razem żona Wiśniewskiego postanowiła poruszyć temat, jak ważne jest, aby nie zapomnieć o sobie. Słowa te skierowała w szczególności do młodych mam, które bardzo często po urodzeniu dziecka nie wracają do swojego poprzedniego życia. Znikają ich pasje, hobby, a zostaje tylko i wyłącznie dom.

Żona Michała Wiśniewskiego zauważyła, że w życiu po tym, jak urodzi się dziecko, kobiety odkładają swoje ambicje. Do tego dochodzą obowiązki domowe i kobieta zapomina o samej sobie. Obiecujemy sobie, że ten natłok zadań potrwa chwilę, ale ta chwila zazwyczaj przeciąga się na lata. Nie potrafimy postawić grubej kreski i powiedzieć sobie "STOP, teraz czas na moje przyjemności", przez co pojawiają się frustracje, ogólne zmęczenie i niezadowolenie.

I nim się obejrzałam, jeden dzień minął, teraz leci drugi, a z planów nic nie zostało. I tak to się właśnie zaczyna. Odkłada się swoje ambicje, bo teraz ważniejsze są inne sprawy – praca, dzieci, dom. To tylko na chwilę, tylko na moment, ale ten moment zamienia się w tygodnie, miesiące, lata. I powoli znika się z własnego życia

W dalszej części wpisu Pola Wiśniewska podkreśliła, że zawsze przychodzi czas na refleksje. Pojawia się chwila zatrzymania, aby zadać sobie kilka ważnych pytań i odpowiedzieć, gdzie czas dla mnie samej? Co z moimi marzeniami? Optymistycznym akceptem Pola dodała, że marzenia są cierpliwe.

Oczywiście nie da się złapać wszystkiego, ale można złapać choć kawałek. To nie egoizm – to przypomnienie sobie, że jesteś równie ważna, co to wszystko, co próbujesz utrzymać w ryzach. Życie nie poczeka, aż będziesz gotowa. Życie dzieje się teraz

- Pola podsumowała swój długi i pełen przemyśleń post na Instagramie.