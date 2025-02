Michał Wiśniewski opublikował w sieci zdjęcie ze spotkania z Dodą. Przy okazji zdradził tajemnicę, która nie ujrzała światła dziennego od 2001 roku. Doda nigdy nawet nie przebąknęła, że coś takiego mogło mieć miejsce.

Michał Wiśniewski zdradził sekret Dody

Doda pracuje właśnie nad serialem biograficznym o swoim życiu. Zapowiada, że z mini serii widzowie dowiedzą się o niej rzeczy, o których do tej pory nie mówiła. Będzie to nie tylko historia jej życia ale również spojrzenie na to, jak zmieniał się show-biznes. Od kilku tygodni piosenkarka relacjonuje, że prace nad filmem skupiają się również na jej prywatnych archiwach i pamiętnikach, które pisała od dzieciństwa. Zanim jednak Doda podzieli się swoimi tajemnicami, jedną z nich własnie wygadał Michał Wiśniewski. Okazuje się, że po odejściu Magdy Femme z Ich Troje był pomysł, aby do zespołu zaangażować właśnie Dodę.

Michał Wiśniewski opublikował zdjęcie z Dodą, Tomaszem Lubertem i producentem muzycznym Andrzejem Puczyńskim i wyznał wprost:

Wczoraj mieliśmy okazję spotkań się w gronie przyjaciół. Nie wiem czy wiecie, ale po odejściu Magdy w 2001 r., była szansa, żeby Doda została wokalistką Ich Troje. Na jej szczęście (i moje) to się nie wydarzyło. Ale w zamian zostaliśmy bratnimi duszami, co nam wszystkim wyszło na zdrowie.

Cały wpis Michała Wiśniewskiego znajdziecie poniżej.

Doda i Michał Wiśniewski razem na scenie

Dziś trudno byłoby sobie wyobrazić, że Doda miałaby dołączyć do "Ich Troje" i nie wypromować zespołu "Virgin", od którego zaczęła się jej medialna popularność.

Doda i Ich Troje o to by było ciekawe połączenie. Mam nadzieję że kiedyś Was zobaczymy jeszcze na scenie razem - zauważył jeden z internautów.

Doda i Michał Wiśniewski mieli już niejedną okazję, by wystąpić razem na scenie. W 2022 roku Doda zaprosiła Michała Wiśniewskiego do wspólnego występu podczas jubileuszu 20-lecia kariery artystycznej podczas Polsat SuperHit Festiwalu w Sopocie. Zaśpiewali wspólnie jej hit "Nie daj się". Niedługo później Doda gościnnie wystąpiła z Michałem Wiśniewskim, z okazji 25-lecia zespołu Ich Troje, gdzie zaprezentowali duet do piosenki "Zawsze pójdę w Twoją stronę", co spotkało się z entuzjastycznym odbiorem fanów.

Nie da się ukryć, że na początku swoich karier w latach 00. to oni dyktowali trendy i trudno byłoby szukać w Polsce osób, o których byłoby głośniej.

Wszystkie wokalistki Ich Troje

W zespole Ich Troje na przestrzeni lat występowało kilka wokalistek. Oto lista wszystkich, które były oficjalnymi członkiniami zespołu:

Magda Femme (1995–2000) – pierwsza wokalistka zespołu, współtworzyła największe hity z początków kariery Ich Troje. Była pierwszą żoną Michała Wiśniewskiego. Justyna Majkowska (2001–2003) – z jej udziałem zespół osiągnął ogromną popularność, m.in. reprezentując Polskę na Eurowizji w 2003 roku. Anna Świątczak (2003–2010 i ponownie od 2020) – zastąpiła Justynę Majkowską, nagrała z zespołem kilka albumów, również brała udział w Eurowizji w 2006 roku. Była trzecią żoną Michała Wiśniewskiego, doczekała się z nim dwójki dzieci - córek Vivienne i Etiennette. Jeanette Vik (2010) – norweska wokalistka, śpiewała w zespole przez krótki czas. Justyna Panfilewicz (2011–2013) – wokalistka znana z udziału w programie The Voice of Poland. Marta Milan (2013-2017) Agata Buczkowska (2017–2020) – młoda artystka, z którą zespół próbował odświeżyć brzmienie.

