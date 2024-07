Modna i minimalistyczna kreacja nie gwarantuje sukcesu. Czasami forma nie pasuje do noszącej ją osoby. Właśnie tak było w przypadku stylizacji Joanny Kulig z zakończenia 38 Festiwalu Filmowego w Gdyni. Aktorka miała na sobie modą, długą, oversizeową kamizelkę w męskim stylu, sukienkę w kolorze nude i czarne botki. Look uzupełniła biżuterią marki Apart.

Główny minus tej stylizacji to długość i kolor sukienki. Jest ona za krótka i wygląda trochę jak tunika. A blady kolor wydobył siny odcień skóry Joanny. Na nic zdał się charater "fashion", jaki mam ten zestaw. Joanna zwyczajnie nie wygląda w nim dobrze.