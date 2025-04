​Tomasz Jakubiak to znany polski kucharz, restaurator i osobowość telewizyjna. Popularność zyskał dzięki licznym programom kulinarnym, w których z pasją promował polską kuchnię oraz lokalne produkty. Jego naturalność, ciepło i zaangażowanie przyciągnęły wielu widzów, którzy teraz okazują mu ogromne wsparcie.

Od dłuższego czasu Tomasz Jakubiak zmaga się z rzadkim nowotworem. Niestety, w ostatnich dniach jego stan się pogorszył, co wymusiło pilny transport do Aten w celu kontynuacji leczenia. Z powodu obecności płynu w płucach, podróż samolotem okazała się niemożliwa – konieczny był transport karetką na dystansie aż 2,5 tysiąca kilometrów.

W obliczu rosnących kosztów leczenia, kucharz zdecydował się uruchomić nową zbiórkę funduszy. W poruszającym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych wyjaśnił swoją sytuację i zaapelował o pomoc.

Cześć moje kochane Głodomory. Z karetki do Aten nagrałem dla Was to video. Wraz ze @szczytny_cel uruchomiliśmy kolejną zbiórkę. Link znajdziecie w komentarzu, stories i bio. Dziękuję Wam za ogromne wsparcie, jakie okazaliście mi podczas pierwszej zbiórki – Wasze dobre słowa i pomoc dodały mi siły, by dalej walczyć. Otwieram nową zbiórkę – leczenie trwa

- poinformował Tomasz Jakubiak.