"Kogel-mogel" to kultowa seria, która doczekała się już pięciu części. Ale jak dobrze pamiętacie, to co wydarzyło się w w tej pierwszej? Mamy quiz dla największych fanów przygód Kasi Solskiej i Wolańskich. Na ile pytań jesteś w stanie odpowiedzieć poprawnie?

Quiz z filmu "Kogel-mogel"

"Marian, tu jest jakby luksusowo" z drugiej części "Kogla-mogla" stało się już kultowe. Są widzowie, którym oglądanie tych filmów nigdy się nie znudzi. Na początku Kasia Solska zostaje postawiona przez faktem, że rodzice organizują jej zaręczyny z mężczyzną, z którym nie chce mieć nic wspólnego. W pogoni za marzeniami o wykształceniu ucieka w dniu wesela do Warszawy, gdzie przypadkowo znajduje pracę w Wolańskich. Jak dużo szczegółów zapamiętaliście z kultowej komedii z 1988 roku?

