Król Karol III i królowa Kamila odwiedzili Watykan w ramach swojej pierwszej międzynarodowej podróży w 2025 roku. Para królewska została przyjęta na prywatnej audiencji przez papieża Franciszka w rezydencji Casa Santa Marta. To wydarzenie miało miejsce 9 kwietnia, w 20. rocznicą ślubu królewskiej pary, co nadało mu wyjątkowego znaczenia.

Poruszające spotkanie króla Karola III i królowej Kamili z papieżem Franciszkiem

Spotkanie króla Karola III i królowej Kamili z papieżem Franciszkiem w Watykanie miało wyjątkowy charakter – zarówno symboliczny, jak i emocjonalny. Audiencja odbyła się 9 kwietnia w Domu św. Marty, gdzie papież od niedawna ponownie przyjmuje gości po wyjściu ze szpitala. To właśnie w tej skromnej, watykańskiej rezydencji doszło do chwili, która wywołała wzruszenie w mediach na całym świecie.

Król Karol III i królowa Kamila zostali powitani z ogromną życzliwością i otwartością. Wizyta nie była przypadkowa – doszło do niej w 20. rocznicą ich ślubu. Papież Franciszek złożył królewskiej parze osobiste życzenia z tej okazji, co podkreślono także w oficjalnym komunikacie opublikowanym przez brytyjską rodzinę królewską.

To wyjątkowa chwila dla Ich Królewskich Mości, gdy wczoraj spotkali się prywatnie z Jego Świątobliwością Papieżem Franciszkiem w Watykanie. Król i królowa byli głęboko poruszeni życzliwymi słowami papieża na temat ich 20. rocznicy ślubu oraz zaszczyceni, że mogli osobiście złożyć mu najlepsze życzenia - przekazano.

Spotkanie miało charakter prywatny i odbyło się bez obecności mediów, jednak opublikowane później zdjęcie z audiencji poruszyło opinię publiczną. W osobnym komunikacie Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało:

Papież Franciszek spotkał się dziś po południu prywatnie z Ich Królewskimi Mościami, królem Karolem i królową Kamilą. Podczas spotkania papież złożył Ich Królewskim Mościom najlepsze życzenia z okazji rocznicy ślubu i odwzajemnił życzenia Jego Królewskiej Mości dotyczące szybkiego powrotu do zdrowia

Słowa te miały szczególne znaczenie – Karol III niedawno przeszedł hospitalizację związaną ze skutkami ubocznymi leczenia nowotworu, który zdiagnozowano u niego rok temu.

Zdjęcie ze spotkania poruszyło sieć. Internauci nie kryją wzruszenia

Opublikowane zdjęcie ze spotkania króla Karola III i królowej Kamili z papieżem Franciszkiem błyskawicznie obiegło media społecznościowe. Widzimy na nim uśmiechniętych rozmówców w serdecznym geście powitania. Obraz ten poruszył tysiące internautów – nie tylko ze względu na rangę wydarzenia, ale również na okoliczności.

W tak ciemnym czasie to jest piękne zdjęcie

Tak się cieszę, że mogli go spotkać - niech Bóg ma ich wszystkich w opiece.

Niech Bóg błogosławi papieża Franciszka i króla Karola i królową Camillę - piszą internauci.

Papież Franciszek niedawno zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. 14 lutego trafił do Polikliniki Gemelli z powodu obustronnego zapalenia płuc. Jego stan był na tyle poważny, że w czasie hospitalizacji pojawiały się niepokojące doniesienia – wierni na całym świecie modlili się za zdrowie Ojca Świętego. Szczególne emocje wzbudził moment, w którym papież pilnie wezwał kardynałów, co wywołało pytania o możliwą rezygnację. Dziś jednak wiadomo, że jego stan się poprawił, co pozwoliło mu wrócić do obowiązków i przyjąć królewską parę w Watykanie.

