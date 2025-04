Sylwia Peretti przekazała radosne wieści. Już nie może się doczekać

Sylwia Peretti podzieliła się radosnymi wieściami o kontynuowaniu swojej charytatywnej inicjatywy "Paczka Peretki". Celebrytka planuje wyjazd do Gdańska, gdzie odwiedzi dzieci z oddziałów Onkologii i Hematologii. Peretti nie może się doczekać, by obdarować najmłodszych prezentami i sprawić, by poczuli się wyjątkowo w trudnym czasie choroby.