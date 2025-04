Nad ranem dotarły niepokojące wieści o stanie zdrowia Tomasza Jakubiaka. Teraz mężczyzna przyznał, że doniesienia o jego stanie zdrowia to nie żarty. Kucharz leży w greckim szpitalu, gdzie rozpoczyna się walka o jego życie!

U Tomasza Jakubiaka zdiagnozowano raka dwunastnicy oraz jelita cienkiego. Dzięki wcześniejszej zbiórce udało się zorganizować leczenie za granicą. Jakubiak po krótkim pobycie w Polsce musiał ponownie zmierzyć się z dramatycznym pogorszeniem zdrowia. Lekarze stwierdzili wodę w płucach, co dodatkowo skomplikowało jego stan. W związku z krytyczną sytuacją konieczne było natychmiastowe działanie.

W obliczu pogorszenia stanu zdrowia Tomasza Jakubiaka zapadła decyzja o pilnym transporcie do Grecji.

Okazało się, że musiałem jak najszybciej jechać na dalsze leczenie, które odbywa się w Atenach. Jakby mało było tego wszystkiego, to jeszcze okazało się, że mam wodę w płucach, więc w ostatniej chwili musiałem zrezygnować z samolotu i pojechać karetką dwa i pół tysiąca kilometrów

Wyjazd odbył się karetką, a miejscem docelowym były Ateny, gdzie kontynuowane jest jego leczenie. Teraz sam kucharz zabrał głos, a jego łamiący głos porusza:

Dzisiaj pojawił się post na temat, ze dojechałem do Aten i na temat wpłaty na nowe leczenie. Nie jest to fejk! Poczekajcie jeszcze chwilę, za chwilę pojawi się post u mnie na socialach i będzie tam też numer konto do zbiórki i cała reszta. Pieniądze muszę zebrać!! Wszystko będzie wyjaśnione!

- powiedział Jakubiak.