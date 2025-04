Conrado Yanez to filipiński wokalista, który zyskał ogromną popularność w Polsce dzięki udziałowi w programie „Must Be The Music. Tylko Muzyka”. Zwyciężył w 10. edycji tego muzycznego talent show, zachwycając jurorów i publiczność swoim niesamowitym głosem oraz charyzmą. Występy Conrado Yaneza były wielokrotnie nagradzane owacjami na stojąco.

Niestety, w kwietniu 2025 roku media obiegła smutna wiadomość o śmierci Conrado Yaneza. Artysta przez dłuższy czas zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. O jego odejściu poinformowano w mediach społecznościowych programu „Must Be The Music”. Produkcja programu w poruszającym wpisie pożegnała swojego laureata, podkreślając jego wyjątkowy talent i osobowość.

Produkcja "Halo tu Polsat" pożegnała Conrado Yaneza

Zespół odpowiedzialny za „Must Be The Music” opublikował emocjonalne pożegnanie Conrado Yaneza na swoim profilu w mediach społecznościowych. W krótkim komunikacie wyrażono głęboki smutek z powodu jego śmierci oraz wdzięczność za chwile, które artysta podarował widzom i fanom podczas udziału w programie. Produkcja wspominała Conrado jako niezwykle utalentowanego i serdecznego człowieka. Teraz w poruszający sposób muzyka pożegnała też produkcja programu "Halo tu Polsat".

Żegnaj, Conrado! Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Conrado Yaneza – artysty o niezwykłej wrażliwości, talencie i sile ducha. czytamy na stronie 'Halo tu Polsat' i 'Must be the Music'

W sieci zamieszczono wyjątkowy reportaż z ostatniego spotkania z Conrado oraz jego rodziną. To wtedy mimo choroby zaśpiewał dla widzów programu. Produkcja podkreśla, że historia zwycięzcy "Must be the Music" poruszyła wszystkich, a teraz przyszedł czas, że artysty nie ma już wśród nas.

Mieliśmy zaszczyt poznać Conrado i jego wspaniałą rodzinę. Jego głos, historia i autentyczność poruszyły nas i wielu naszych widzów.Był kimś, kto potrafił inspirować – nie tylko muzyką, ale i swoim człowieczeństwem.Dziękujemy, Conrado, że podzieliłeś się z nami swoim światem. Odpoczywaj w pokoju.

Conrado Yanez zmagał się z poważną chorobą

Conrado Yanez w 2015 roku zachwyciła widzów "Must be the Music" swoim wyjątkowym głosem i wygrał 10. edycję programu. Niespełna dziesięć lat później w mediach pojawiła się wiadomość o walce artysty z ciężką chorobą, a w sierpniu 2024 roku ogłoszono zbiórkę na kosztowne leczenie i rehabilitację Conrado:

Conrado potrzebuje Waszej pomocy w leczeniu wielonarządowej niewydolności: płuc, nerek, wątroby i serca, cukrzycy, jest osobą niepełnosprawną ruchowo. Jeszcze niedawno utrzymywał się ze śpiewania, jednak teraz jego choroba uniemożliwia mu robienie tego, co kochainformowano w opisie zbiórki na leczenie Conrado. mogliśmy przeczytać w opisie zbiórki na leczenie Conrado.

Teraz media obiegła smutna wiadomość o śmierci Conrado Yaneza, fani jego aksamitnego głosu nie kryją poruszenia.

