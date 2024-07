Ubiegłoroczny sylwester w telewizjach dostarczył na prawdę gorących emocji. Gwiazdami koncertu Polsatu byli Doda i Roxette, a TVP2 chciało pokonać konkurencję niezwykłym trio: Beata Kozidrak, Edyta Górniak i Maryla Rodowicz. Niestety w tym roku próżno będzie oczekiwać spektakularnej rywalizacji. Możemy za to liczyć na dobrą zabawę w różnych stylach.



Większość gwiazd w tym roku zgarnął Polsat, który przygotowuje aż 6 godzinną transmisję z warszawskiego placu Konstytucji. Początek już o 20.00. W trakcie koncertu "Sylwestrowa Moc Przebojów 2011/2012" pojawi się 26 artystów, m.in. Maryla Rodowicz, Natalia Lesz, Video, Volver, Ania Wyszkoni, Blue Cafe, De Mono, Maciej Maleńczuk, Enej, Sylwia Grzeszczak oraz zespół Boys, który będzie świętował 20-lecie działalności artystycznej. Co ciekawe po raz pierwszy na sylwestrowej imprezie zagra zespół Dżem.



TVP2 przygotowuje nieco mniej imprezowy repertuar. Koncert "Radość muzyki" zacznie się godzinę później niż impreza Polsatu, bo o 21.00. Na wrocławskim rynku wystąpią: finaliści programu "The Voice", Kayah, Zakopower, Brodka, T.Love, Lech Janerka. Urszula Dudziak, IncarNations, Las Balkanieras, Pako Sarr, Vavamuffin, Dub Pistols, Oreka Tx, Alicja Węgorzewska.



Jak myślicie kto wygra tegorocznego sylwestra?

Reklama

tarkan