Nadchodzący wątek w nowym sezonie "M jak miłość" ma uderzyć w samo centrum rodzinnych emocji. Paweł i Artur staną naprzeciw siebie, a konflikt ma eskalować do rękoczynów. Zapowiedź sugeruje o wiele więcej, niż spodziewali się tego fani serii.

Konflikt Pawła i Artura w nowym sezonie "M jak miłość". Dojdzie do bójki?

W "M jak miłość" emocje często kipią pod powierzchnią, ale tym razem ma być wyjątkowo ostro. Choć zapowiedziano już zniknięcie "M jak miłość" z anteny, to produkcja pokusiła się o udostępnienie zapowiedzi jednego z przyszłych wątków.

Oś konfliktu ma kręcić się wokół Pawła i Artura, a punktem zapalnym ma zostać zdrada dotycząca matki Pawła. To właśnie ten wątek ma uruchomić lawinę emocjonalnych zdarzeń. Zamiast dojrzałej rozmowy ma pojawić się impuls, a zamiast chłodnej kalkulacji czysta furia, która prawdopodobnie doprowadzi do bójki między bohaterami.

W tle pozostaje też pytanie, co dokładnie Paweł uzna za zdradę i dlaczego akurat Artur ma stać się adresatem tej wściekłości. Serial sugeruje, że temat dotknie bardzo czułych sfer dla bohaterów, czyli rodziny, lojalności i tego, co w trudnym momencie bywa najważniejsze, czyli poczucia, że bliscy są po jednej stronie.

Rodzinne perypetie eskalują w nowym sezonie "M jak miłość"

Kiedy w grę wchodzą rodzinne sprawy, napięcie potrafi przeskoczyć o kilka poziomów w sekundę. Jeśli zapowiedź spełni się na ekranie, Paweł ma nie tylko stracić panowanie nad sobą, ale też postawić Artura pod ścianą w najbardziej dosłowny sposób, co z pewnością przyniesie ze sobą gorzkie konsekwencje.

To, co w tej historii najmocniej przyciąga uwagę, to skala emocji. Zdrada dotycząca matki Pawła ma rozpalić konflikt do granic. A to oznacza, że w nowym sezonie widzowie mogą dostać wątek, który na dobre zmieni relacje między bohaterami i zapisze się w historii serialu. Z jednej strony Paweł, który reaguje jak ktoś, kto poczuł się oszukany i upokorzony. Z drugiej zaś Artur, na którego ma spaść ciężar gniewu.

Jak myślicie, jak panowie poradzą sobie w obliczu tak emocjonalnego konfliktu?

