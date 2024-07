Od zaprzysiężenia prezydenta Andrzeja Dudy wszyscy bacznie śledzą każdy ruch nowej Pierwszej Damy (zobacz: Agata Duda w nowej fryzurze! Wiemy, gdzie Pierwsza Dama chodzi do fryzjera! Wcale nie jest drogo! PAPARAZZI).

Styl Agaty Dudy często jest porównywany do wizerunku prezydenckiej żony z serialu „House of Cards’’ - Claire Underwood.

A gdzie ubiera się żona naszego prezydenta? Pojawiały się plotki, że Pierwsza Dama nosi rzeczy z metką Mario Menezi - nie zostały one jednak potwierdzone.

Teraz wiemy już oficjalnie, że Agata Duda często wybiera ubrania polskiej projektantki, Teresy Kopias! Podczas jednego z wyjść Pierwsza Dama miała na sobie czarno-białą, koktajlową sukienkę, która pochodzi z kolekcji Kopias. Nie jest to tania rzecz - za sukienkę z poliestru i wiskozy trzeba zapłacić 1148 zł!

Czy waszym zdaniem to dobra cena?

